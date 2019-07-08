بينها منتجات الألبان.. 5 أطعمة تحفزُ الصداعَ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الصداع شائعٌ للغاية، وأصبح من النادر عدم الإصابة به، وعلى الرغم من وجود العديد من العواملِ، التي تساهمُ في الإصابة بالصداع، إلا أن أصل المشكلة، قد يكون نابعًا من نظامكِ الغذائي، وبعض الأطعمة التي تتناولينها.

ووفقًا للخبراء، هناك بعضُ الأطعمةِ التي تحفزُ إصابتكِ بالصداع، ونستعرضها لكِ فيما يلي:

الجُبن المعتّق واللحوم المعالَجَة

أشار الخبراء، إلى أن الجبن المعتّق، وأنواع الجبن، مثل الفيتا، والموزاريلا، والبارميزان، والجبنة السويسرية، بالإضافةِ إلى الشيدر، ربما تسببُ الصداع لدى بعض الأشخاص.

كما لوحظ أن اللحوم المعالّجّة، التي تحتوي على مادة الـ " نيتريت"، بما في ذلك "الهوت دوغ"، والنقانق، وغيرهما من أنواع اللحوم المعالجة، تؤدي إلى الإصابةِ بالصداع لدى الكثير من الأشخاص.

الفاصولياء

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على الرغمِ من أن الأمر قد يبدو غريبًا، خاصةً أن الفاصولياء تُعدُ من الأطعمةِ الصحيّة، إلا أن الكثير من الخبراء، أوضحوا أنه على عكس المتوقع؛ إذ ربما يؤدي تناولها، إلى الإصابةِ بالصداعِ لدى البعض.

المعلبات

قد تمثل الأطعمة المُعلّبة خيارًا سهلًا وبسيطًا، وموفرًا للوقت والمجهود، ولكن ثراءَ الأطعمةِ المُعلّبة بالمواد الحافظة، يجعلها من محفزات الصداع، لذا يُفضّل التقليلُ منها، وستلاحظين الفرق.

منتجات الألبان

منتجات الألبان أساسيةٌ، لدى الكثير من الأشخاص، ولكن استهلاك الكثير منها، خاصةً القشدة الحامضة، والزبادي، أو كعكة الجبن، أو حتى الحليب الرائب، قد يؤدي إلى تحفيزِ الإصابةِ بالصداع.

وعليكِ إدراك أنه ليس كل من يتناول الأطعمة، التي سبق ذكرها أعلاه، سيصاب حتمًا بالصداع، فكل فردٍ يختلف عن غيره، وكذلك رد فعل الجسم أيضًا، ولكن ما يهم هو ملاحظتكِ، إذا شعرت بالصداع بعد استهلاك، أيٍ مما سبق.