شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد لدقيق الحمص .. يعالج فقر الدم ويعدل مزاجك ويقوى عظامك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "boldsky" فى تقرير لها اليوم الاثنين، ان دقيق الحمص له فوائد عديدة، فهو يعتبر من الوصفات الغذائية الأساسية في المطبخ الهندي، ويعرف باسم "بيسان" في الهند، يتم تصنيعه عن طريق طحن الحمص الخام، أو المحمص، لكن هذا المكون المتنوع لديه أيضًا نصيب خاص من الفوائد الصحية التي لا يعرفها الكثيرون.



تعرف على فوائد الحمص تعرف على فوائد الحمص

فهل دقيق الحمص مفيد بالنسبة لك؟

أشارت الصحيفة إلى أنه غني بحمض الأوليك، وحمض اللينوليك، والأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات، والمعادن الأخرى، موضحة أن هذا الدقيق خال من الجلوتين، وغني بالألياف، والبروتين، كما أنه مصدر ممتاز للفولات، وهو معدن مهم يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من عيوب الحبل الشوكي أثناء الحمل.



طحينة الحمص من دقيق الحمص طحينة الحمص من دقيق الحمص

الفوائد الصحية لدقيق الحمص..1. يتحكم في مرض السكري..

يعتبر دقيق الحمص، غذاءً رائعًا لمرضى السكر، يتم هضم مثل هذه الأطعمة ببطء، ولا يتسبب فى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

2. يحسن حساسية الإنسولين لديك...

يساعد فى فقدان الوزن،نظرا لاحتوائه على الألياف، وجود الألياف والبروتين في دقيق الحمص يساعدان على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، الأطعمة الغنية بالبروتين تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ويتعين على جسمك حرق المزيد من السعرات الحرارية لهضم هذه الأطعمة، وبالتالي لعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن، يمكنك الحصول على سلطة الحمص، أو حساء الحمص لإدخاله ضمن نظامك الغذائى.



فوائد الحمص فوائد الحمص

3. يعزز صحة القلب..

يعتبر دقيق الحمص مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن الأساسية، والألياف الغذائية المفيدة لصحة القلب، وفقا لدراسة، فإن دقيق الحمص يخفض الكولسترول الكلي بنسبة 3.9 %، والكولسترول السيئ بنسبة 4.6 %.

كما أنه يقلل من ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الاصابة بقصور القلب، والنوبات القلبية والسكتة القلبية المفاجئة.

Advertisements

4. يمنع سرطان القولون..

يتمتع الحمص بقدرة قوية على الوقاية من سرطان القولون، والذي يعمل عن طريق تثبيط تكاثر الخلايا السرطانية في القولون، يحتوي دقيق الحمص أيضًا على قشور يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان القولون، وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان. 5. يقوي العظام..

وجود الكالسيوم، والفوسفور، في دقيق الحمص يعمل معًا ويساعد في تكوين العظام، لذلك، ضعه قدر الإمكان في نظامك الغذائي لتقوية عظامك.

6. يعالج فقر الدم..

يؤدي انخفاض مستويات الهيموجلوبين في الجسم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فهو مصدر جيد للحديد، والذي سيساعد في علاجك، ومنع الاصابة بفقر الدم.

7. يحسن الحالة المزاجية..

يعد طحين الحمص مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 6، الذي يساعد فى تخليق ناقل عصبي يسمى السيروتونين، وهو هرمون مسئول عن رفع مستوى مزاجك، وبالتالي المساهمة في الرفاهية والسعادة.

8. يكافح التعب..

لزيادة الجسم بحيوية، قم بإدراج دقيق الحمص في نظامك الغذائي، إنه مصدر جيد لفيتامين الثيامين، ويساعد جسمك في تحويل الطعام إلى طاقة، مما يساعد في منع التعب.



دقيق الحمص دقيق الحمص

9. يعزز عملية الهضم الصحي..

إذا كنت تعاني من حركات الأمعاء غير المنتظمة، أو الإمساك، فإن استهلاك دقيق الحمص بشكل منتظم يعتبر مفيدًا، والألياف الموجودة فيه تساعد في التخلص من الإمساك،كما أنه يغذي بكتيريا الأمعاء الصحية، والتي تحافظ على صحة الأمعاء. 10. تحافظ على صحة بشرتك وشعرك...

يعد دقيق الحمص مفيدة للجلد الجاف، و ندبات حب الشباب، والجلد الدهني، كما أن استخدام دقيق الحمص على الشعر يحفز نمو الشعر، ويزيل القشرة، ويغذي الشعر الجاف، ويحسن بريق الشعر.

وقالت الصحيفة أن دقيق القمح، أعلى في القيمة الغذائية من دقيق القمح المكرر، كما أنه يحتوي على ما يقرب من ضعف حمض الفوليك فى الكمية المتساوية من دقيق القمح،كما أن دقيق الحمص مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، أو عدم تحمل الجلوتين أو حساسية القمح.