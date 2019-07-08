تخطيط الأبناء للإجازة له آثار إيجابية وفوائد عديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 12:35 مساءً - الإجازة هي فترة زمنية مهمة للفرد والأسرة، لذلك لابد أن يخطط لها مُسبقاً بعيداً عن ضغوطات العمل والمذاكرة، وذلك لكسر روتين العمل أو الدراسة والمسؤوليات فيتم التركيز على الترفيه والراحة النفسية والاسترخاء لإشباع النفس وصفاء الذهن، وهو مطلب أساسي لاستمرارية العطاء للصغير والكبير على حد سواء، ولابد من إدارة الإجازة بذكاء وفن مطلق بلا قيود ولا يتبع نظام محدد.



تصنيف الإجازة:

وحول التخطيط الجيد للإجازة يؤكد اللايف كوتش ياسر عزوني، على ضرورة مشاركة الأسرة بأكملها في التخطيط للإجازة لأنهم فريق وروح واحدة، بحيث يوضع في عين الاعتبار احتياجات أفراد الأسرة أجمع، ولنجاح هذه التجربة من المستحسن تصنيف الإجازات إلى شرائح لإعطاء كل شريحة حقها الكامل بهويتها الخاصة.



مشاركة الأبناء في التخطيط للإجازة

وينصح عزوني الوالدين بالبعد عن عقاب أبنائهم خلال فترة الإجازة من أجل التمتع بها، وقال "لهذا من الضروري أن يُشارك الأطفال والأبناء في التخطيط للإجازة لما لهذا من أثر إيجابي كبير:

1.فرصة ذهبية للتفاعل المباشر ما بين الأطفال والأبناء تحت اشراف الوالدين للتوجيه إذا لزم الامر.

2.اكساب الثقة وكيفية التخطيط وأثارها مما سينعكس إيجابياً على الأطفال والأبناء وأيضا الوالدين.

3.المساهمة في تكوين شخصية الأبناء والأطفال، بمشاريع فعالة تفجر المواهب الكامنة لدى الجميع.

4.تشجيع الأبناء على اتخاذ القرارات بطريقة سلسة على مراحل مطعمة بخبرة الوالدين.

5.اكساب الألفة والتقارب الأسري لإثراء التواصل والتفاهم بين جميع أفراد الأسرة.



التخطيط للإجازة السنوية (المدرسية):

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يجب أن تشمل جميع أفراد الأسرة في فصل الصيف، ضمن ميزانية ووجهة محددة مدروسة لتقليل عنصر المفاجئة.

كما ينصح أن تكون ترفيهية ثقافية وأن تكون موجهة للأطفال.



تأثر الأطفال على الإجازة:

كشف استطلاع دولي حديث، أن الأطفال في السعودية هم الأكثر تأثيرًا على عطلات عائلاتهم الخارجية، حيث أشار 50% من الأهل إلى أن أطفالهم يلعبون دورًا حيويًا في توجيه قرارات وجهات عطلاتهم وأنشطتهم السياحية، بينما ذهب 14% من المشاركين أنهم يتأثرون بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي عند التخطيط لرحلاتهم الخارجية.

وحدد الاستطلاع الذي أجرته ديزني ديسنتشنز – أبرز الوجهات السياحية والترفيهية بالعالم – عادات العائلات السعودية عندما يتعلق الأمر بالسفر العائلي والدوافع الرئيسية وما تفضله العائلات وعادات الإنفاق على السفر، وأظهرت النتائج أن الرجال يتجهون عادةً للحجز بأنفسهم عبر الانترنت وتصل نسبة ذلك بين المشاركين إلى 75% مقارنة بـ 46% لدى الإناث، بينما النساء اللاتي يفضلن مساعدة طرف ثالث في إتمام عمليات الحجز وترتيب السفر والأنشطة كانت نسبتهن 37%.



وبالعودة للاستطلاع، فقد أظهرت النتائج أن 48% من المقيمين في السعودية يبحثون عن باقات العطلات الشاملة والتي تتضمن "التذاكر، والنقل، والطعام، والمشروبات"، فأكد 31% من المشاركين على أهمية وجود الأنشطة والخيارات التي تناسب كل أفراد الأسرة.

وبينت الدراسة الاستطلاعية، أن العديد من العائلات تبحث بشكل دائم عن عطلات تناسب جميع أفراد العائلة مع مجموعة متنوعة من الأنشطة لكافة الأعمار، وذكر 31% منهم أن ذلك يشكل أولوية بالنسبة لهم عند التخطيط لرحلاتهم العائلية، وبالنسبة لميزانية الرحلات العائلية، يخصص 55% من المشاركين مبلغ 10,000 ريال سعودي أو أكثر كل عام للعطلات، بينما يتوقع 18% أن ينفقوا أكثر من 50,000 ريال سعودي.



الإجازة تمنح الحميمة لأفراد الأسرة:

أكدت المستشارة الأسرية، سلمى سبيه أهمية قضاء العطلة العائلية، وقالت "إن قضاء وقت الإجازات العائلية يمكن أن يؤثر إيجابيًا على نمو الطفل الاجتماعي والعاطفي والمعرفي، حيث تمثل العطلة العائلية فرصة للآباء والأمهات، لأنها تمنحهم الفرصة ليعطوا أطفالهم اهتمامهم الكامل ويشعروهم بالحب والأهمية".

وشددت سبيه على أهمية التغير من اجل التجديد وكسب طاقة إيجابية ونشاط لجميع افراد العائلة، مؤكد أن الإجازة تساهم في التقارب بين افراد العائلة وتجعلهم أكثر حميمة مع بعض، وهي وفرصة لتعاطي الأمور بهدوء، وتنصح بالبعد عن أي مناقشة للمواضيع الحادة وإعطاء الفرصة لإزالة الخلافات ومناقشة الأمور العائلية بسلاسة دون التشدد في الرأي، وأن يتذكر الآباء أنهم في رحلة كي يمنحوا أبنائهم مزيداً من الحرية.