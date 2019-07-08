جهزي حقيبة طفلك قبل السفر!!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 يوليو 2019 12:35 مساءً - تقرر الكثير من الأسر السفر لقضاء وقت ممتع خلال إجازة الصيف، من أجل البحث عن التجديد وتغيير نمط الحياة لعيش تجارب مثيرة و مثرية، فماذا تفعل الأم التي تمتلك أطفالاً صغاراً والتي ستسافر أول مرة برفقتهم، الخليج 365 وطفلك تستضيف الدكتور همام قنديل ليطلع كل الأمهات المسافرات على أهم الاحتياجات التي يجب أن تكون متوفرة في حقيبة الطفل كأمر احتياطي وقائي.

حقيبة الطفل

يقول الدكتور همام قنديل بداية على الأم أن تنتبه إلى نقطتين مهمتين قبل حجزها للطيران، النقطة الأول: بأن تتواصل مع الخطوط التي ستسافر على متنها لتتأكد منهم وتسألهم هل يوجد أسرة للأطفال لديهم؟! أما النقطة الثانية وهي: أن تتصل بالفندق الذي سيقضون ليلتهم به وتطلب منهم توفير سرير للأطفال وأن تؤكد عليهم بأن تكون الغرفة بعيدة عن غرف المدخنين وعن أصوات الإزعاج والضوضاء.

أما عن محتويات الحقيبة فيقول: على الأم دوماً أن تتوقع السيناريو الأسواء وأن تجهز حقيبة طفلها وإن لم يكن مريضاً أو به شيء، فالطفل مناعته قليلة ومع السفر من مكان لمكان وفي فصل الصيف فمن الممكن أن يتعرض للكثير من الفيروسات لذلك أنصح على سبيل الاحتياط أن تكون الحقيبة الطبية

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الوقائية أن تكون محتوية على الأمور التالية:

(مضاد للسخونة شراب وتحاميل، بخاخ مضاد للحشرات، شاش ومطهر للجروح، مرطب للجسم يناسب طبيعة بشرة طفلك، بخاخ وأنبوب البخاخ للأطفال المصابين بحساسية صدرية، نقط للإمساك، فيتامين دال، قطرات الأنف الملحية، شفاط الأنف، مضخة للحليب، غطاء للرضاعة، فرشاة تنظيف الزجاجات، أكياس تخزين الحليب، بطانية، كريم الحفاضات المفضل، كريم الحلمة والتشققات، حفاضات الأطفال، عربة الأطفال، ألعاب بصوت وبدون صوت وصلصال إن كان طفلك كبيراً قليلاً، شامبو للاستحمام، اكسسوارات العربية مثل غطاء المطر، المرايل للأكل، مناديل منعشة، مناشف للتجفيف بعد تغيير الحفاضة، ملابس، أكياس بلاستيكية، مطهر، حمالة للطفل)

وأخيراً أنصح بأن تلتزم الأم بالإرضاع الطبيعي لطفلها أثناء إقلاع وهبوط الطائرة. وأن تعود طفلها على روتين معين عند وصولها للمكان الذي ستقضي فيه إجازتها، لأن الطفل إن اعتاد على أوقات طعام أو نوم معينة، فهو لن يزعج الآخرين ببكائه المستمر.