إنفوجراف: فوائد المشي يومياً.. وقاية من السكري

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتميّز ممارسة المشيْ يومياً بفوائد صحية عدة، خصوصاً فيما يتعلّق بالوقاية من مرض السكري وتقليل تبِعاته السلبية.
في هذا السياق، أكدت دراسات علمية عدة، نُشِرت إحداها بمجلة "دايبيتولوجيا" أن المشي يومياً يقي الأصحاء من الإصابة بالصنف الثاني من داء السكري، ويساعد على حرق السعرات الحرارية.
وذكرت الدراسة أيضاً أن المشي ينشّط الدورة الدموية ويزيل السموم والدهون الزائدة، كما يحمي من تصلّب العضلات والمفاصل.
الإنفوجراف التالي يبرِز فوائد ومزايا المشي يومياً..
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