شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين أول حاسوب عملاق في البرتغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تم تدشين أول حاسوب عملاق أطلق عليه اسم «بوب» في البرتغال، مما سيزيد من قدرة نظام الحوسبة على المستوى الوطني.
وذكرت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا في البرتغال أن «السوبر كمبيوتر» سيزيد من فاعلية أنظمة الكمبيوتر عشرة أضعاف ويشجع التعاون التجاري والعلمي في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت وزارة العلوم أن الحاسوب البرتغالي فائق السرعة، الذي يعد جزءًا من شبكة الحاسبات الأيبيرية المتقدمة، سيستخدم في الحوسبة الحيوية ودراسات المناخ والسلامة البحرية، فضلا عن صيد الأسماك والتنقل في المدن وإدارة المخاطر في حرائق الغابات.
وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الحاسوب أطلق في مركز مينو للحوسبة المتقدمة الجديد في بلدة «ريبا دي آفي» ببلدية فيلا نوفا دي فامالسيو التابع لجامعة مينو بالتعاون مع مؤسسة العلوم والتكنولوجيا.
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