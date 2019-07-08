"جامب" تستهدف مبادرات جديدة لتمكين المرأة الإماراتية

عقد مجلس شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة للمرأة مؤخراً ورشة عمل ضمت 100 من موظفيها بمناصب مختلفة من جميع الأقسام لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في بيئة العمل وإيجاد أفضل السُبُل لمعالجتها وجاءت الفعالية التي حملت اسم "Jump" احتفاءً بمرور 100 يوم على تأسيس مجلس دو للسيدات.
ويهدف مجلس الشركة لتعزيز الوعي بأهمية تمكين المرأة وتسهيل الحوارات والنقاشات البناءة إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات تساهم في تزويد الموظفات بالمعرفة والمهارات اللازمة وتشجيعهن على المشاركة والانخراط في مختلف الأنشطة التي تطلقها الشركة.
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وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي للشركة، "تمكنا العقد الماضي من استقطاب مجموعة متنوعة من المواهب وأصحاب المهارات من مختلف الأجيال والجنسيات والثقافات والذين يعملون معاً لتحقيق هدف مشترك وهو ترسيخ مكانة الشركة كرائدة في المعلومات والاتصالات".
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