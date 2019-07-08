"ابشري" يناقش رفع وعي المرأة الأردنية العاملة بحقوقها

أوصى مجموعة من شباب وشابات العقبة ضرورة رفع الوعي لدى المرأة العاملة بحقوقها وتفعيل الرقابة القانونية على القطاع الخاص لضمان التزامهم بقانون العمل والعمال والحقوق التي كفلها الدستور الأردني.

وجاء ذلك خلال حلقة حوارية لعنوان "الأنظمة الداخلية للقطاع الخاص تحدي يعيق وصول المرأة للمناصب القيادية" ضمن مشروع "ابشري" الذي تنفذه مؤسسة دربزين للتنمية البشرية بالشراكة مع مؤسسة هيفوس الهولندية وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

وأكد المشاركون على ضرورة تنشأ الاطفال في الأسر الأردنية والاعتراف بحقوق المرأة لما لذلك آثر في النهوض ، مشيرين إلى ان المرأة الاردنية لا تحظى بالأمان الوظيفي في بيئة العمل لديهم وآثار ذلك على إنتاجية المرأة العاملة في السوق المحلي.

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ويمثل المشاركون الشاب والشابات قطاعات المجتمع المدني و ناشطين وحقوقيين وأعضاء مجلس لا مركزية وعاملين في قطاع خاص وأصحاب منشآت اقتصادية خاصة.

وبينت الناشطة المحامية نداء الشويخ مقررة تجمع لجان المرأة في العقبة أن قانون العمل الأردني ، يعتبر من طلائع القوانين العالمية الداعم للمرأة وحقوقها العمالية، إلا أن التجاوزات التي تحدث في القطاع، هي نتيجة جهل السيدات العملات بحقوقهم القانونية.

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