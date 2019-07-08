البحرينية عهدية أحمد عضوًا في مجلس مؤسسة المرأة العربية

اختارت مؤسسة المرأة العربية رئيسة جمعية الصحافيين في مملكة البحرين الأستاذة عهدية أحمد السيد للانضمام إلى هيئتها القيادية بعد مصادقة مجلس الإدارة بالأجماع على قرار اختيارها لهذا المنصب.

وقال محمد الدليمي الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية، في تصريح صحفي من دبي، أن انضمام الأستاذة عهدية أحمد الى عضوية مجلس الإدارة الى جانب نخبة من السيدات العربيات البارزات في هذه الهيئة القيادية جاء تعبيرًا عن التقدير والأعتزاز الكبيرين بسيرة ومسيرة عطاءات عهدية أحمد في مجالات الأعلام والصحافة واهتمامها بالقضايا الوطنية لبلدها وايلاءها حيزًا كبيرًا من مجال عملها في السعي لأبراز دور المرأة وتعزيز نجاحاتها في المحافل والهيئات الدولية من خلال كونها اول امرأة تنتخب لقيادة منظمة للصحفيين في بلدها البحرين.

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وأضاف الدليمي، أن تواجد عهدية السيد في مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية سيشكل إضافة نوعية لتفعيل برامج وفعاليات المؤسسة المتنوعة لخدمة قضايا المرأة العربية من خلال خبراتها الكبيرة في نطاق العمل العام.

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والجدير بالذكر، أن عهدية السيد حاصلة على شهادة الماجستير في الإعلام من جامعة ليستر البريطانية وعملت محلل سياسي ومستشار إعلامي في وزارة شؤون مجلس الوزراء كما اشتغلت مراسلة لقناة "السي إن إن" وصحيفتي "عرب نيوز" و"سعودي جازيت"ـ وعملت مدير للقناة الأجنبية في تلفزيون البحرين ومقدمة برامج وكرمت من طرف السيد كوفي عنان الأمين العام السابق للامم المتحدة، وفازت أخيراً في انتخابات الصحافيين البحرينيين برئاسة جمعيتهم المهنية.

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