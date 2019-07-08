شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الأمراض المزمنة.. كيف تقضى يومك على الشاطئ وأنت بصحة جيدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر والضغط المرتفع والكولسترول من الأمراض المزمنة التى يجب التعامل معها بشكل حذر تجنبًا لحدوث أي مضاعفات صحية للمصاب وذلك عن طريق أخذ الأدوية والالتزام بها، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على أفضل الحيل التى تساهم فى استمتاع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة بالمصيف، وطرق تجنبهم التعرض لأي مضاعفات لأن البحر والشمس الشديدة مع عدم الالتزام بتناول الدواء قد تتسبب فى التعرض للإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، ولذا عليك قراءة الأسطر المقبلة واتبع النصائح وفقًا لموقع "healthline".

في بداية الأمر يتعرض مرضى السكر لفقدان نسبة كبيرة من السوائل المتواجدة داخل الجسم، وهذا السبب يزيد من فرص التعرض للإغماء وبعض المشاكل الصحية كالهبوط وما شابه ذلك، فهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف نتيجة للتعرض لأشعة الشمس والقيام بمجهود شديد كالسباحة، ولذا عليهم توخي الحذر وتناول العلاجات الموصوفة لهم.

وعلى مرضي الضغط المرتفع الاهتمام بتناول الدواء الخاصة، وتناول الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تنظيم نسبة الضغط وتحد من التعرض للارتفاع الخطر.

Advertisements

وعلى أصحاب الأمراض المزمنة القيام بهذه النصائح، ومنها:

-تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات، للحفاظ على توازن الضغط في الدم، ولذا عليك تناول كوب من عصير البرتقال.

-تناول الفواكه الطازجة لأنها تساهم بشكل كبير في الحد من التعرض لهبوط السكر.

-تناول 3 لترات من الماء يوميًا يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر والضغط.

-البعد قدر المستطاع من التعرض لأشعة الشمس الشديدة.

-الاهتمام بالعلاج الموصوف لك.