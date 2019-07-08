صحة ورشاقة

أعراض لو حسيت بها ما تهملهاش.. ألم الرأس والبطن وأسفل الظهر أبرزها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرًا ما نشعر بآلام مفاجئة لكن لا نهتم بها أو أعراضها لكنها فى الحقيقة تحمل معانى وعلامات لأمراض أخرى قد تكون خطيرة ويجب على الفور التوجه إلى الطبيب لعلاجها حتى لا تتفاقم المشكلة بشكل أكبر، حسبما ذكر موقع "webmed".

أعراض يجب عدم إهمالها عند الشعور بها
  1-آلام الصدر
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الشعور بألم أو ضغط في منطقة الصدر قد تكون علامة للإصابة بنوبة قلبية، لعدم حصول القلب على كمية كافية من الأكسجين عن طريق الدم، ويمكن تمييز الام الصدر الناتجة عن مشكلات القلب بأنها تكون شديدة مع الشعور بثقل في الجانب الأيسر من الصدر مع ضيق التنفس .

2-آلام الرأس الشديدة

آلام الرأس مزعجة للغاية وقد لا تتحسن بالرغم من تناول الأدوية المسكن ما يعنى وجود مشكلة أكبر وقد تكون علامة على الإصابة بورم بالمخ أو أنها أحد أعراض السكتة الدماغية أو الجلطة الدموية ويصاحبها علامات مثل تصلب الرقبة والحمى والرعشة والشعور بضعف وتعب فى الجسم وتنميل بالأطراف وغثيات وقيء   

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3-آلام أسفل الظهر
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يمكن أن تحدث آلام أسفل الظهر بسبب عادات صحية خاطئة، ولكن يجب التأكد من أن هذا الألم لا ينتج عن مشكلة صحية مثل الانزلاق الغضروفي، وهناك مشكلات صحية أخرى تنتج عنها آلام أسفل الظهر مثل حصوات الكلى ومشاكل القولون والإصابة بالأورام.

4-آلام البطن

إذا كانت آلام البطن غير محتملة ومستمرة، فيمكن أن يكون السبب هو عدوى خطيرة أو تسمم أو مشكلة في البنكرياس يجب التدخل فيها فورًا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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