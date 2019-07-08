شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الـ"30".. أطعمة ينصح بعدم تناولها للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما تقدم الإنسان في العمر، يجب عليه تجنب تناول بعض الأطعمة للحفاظ على الصحة العامة والحد من التعرض للإصابة بمشاكل في الصحة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز الأطعمة التي ينصح بعدم تناولها أو التقليل منها في سن الثلاثين حفاظًا علي صحتك، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

قدم التقرير بعض الأطعمة التي ينصح بتجنب تناولها أو التقليل منها بعض سن الثلاثين، ومنها التالي:

-الفشار المصنوع في الميكروويف، لأنه يتعرض لحرارة عالية، وزيادة فرص تركيز الزيت مع تفاعله في السخونية، ويتسبب في زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



اطعمة الثلاثين

-المشروبات الغازية، فهي من المشروبات غير الصحية بالمرة، والتي تزيد من فرص الإصابة بالسمنة، وأيضًا التعرض للإصابة بأمراض القلب، ولذا يمكنك تناول العصائر الطبيعية غير المحلاه.

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-الخبز الأبيض، يعد من أضرر الأشياء التي يقوم الشخص بتناولها لأنه مرتفع السعرات الحرارية ويزيد من التعرض لزيادة الوزن بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول الخبز الغني بالردة أو السن.

-الأطعمة المحفوظة، فهي غنية بالعديد من المواد الحافظة، التي تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، وأيضا بعض الأمراض المناعية، ولذا تجنب هذا الأمر بتناولك للأطعمة الطازجة.

-الأطعمة المثلجة، فهي من الأطعمة التي تحتاج لمجهود عظيم في البلع والهضم، ولذا يجب عليك تجنب هذا الأمر حفاظًا علي صحة الأسنان.