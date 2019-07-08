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شكرا لقرائتكم خبر عن فى الإجازات والمصايف.. حشرات ممكن تنقلك الأمراض.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق موسم الإجازات والفسح وقضاء أوقات مميزة مع الأصدقاء والعائلة فى الهواء الطلق، ولكن يجب توخى الحذر حتى لا تصاب بمشاكل صحية قد تجعل أوقات الإجازة المسلية مزعجة، ولدغ الحشرات قد يكون أحد أهم المشاكل التى يتعرض لها أى شخص خلال قضاء وقت الإجازة لما يصاحبها من مخاطر على الصحة، حسبما ذكر موقع"healthline".البعوض
يمكن أن يتسبب البعوض فى نشر أمراض مثل الملاريا وفيروس غرب النيل وزيكا، فهذه الحشرات الماصة للدم يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال لدغها وحكة، ويمكن أن تحدث مضاعفات أخرى بما في ذلك الحساسية، ومتلازمة سكيتر وهي رد فعل تحسسي خطير يرتبط بعضة البعوض.القراد
يمكن أن تحمل القراد أمراضًا خطيرة مثل مرض لايم وفيروس بواسان، والأنواع المختلفة من القراد تحمل جراثيم مختلفة
من الشائع جدًا بالنسبة لنا رؤية المرضى الذين يعانون من الحساسية تجاه الحشرات اللاذعة مثل نحل العسل والدبابير، فهذه هي الحشرات الأكثر شيوعًا لدى البشر التى تتسبب فى حدوث ردفعل تحسسي يهدد الحياة عند التعرض للسعاتها.
والحساسية المفرطة تتطلب التدخل الطبي في حالات الطوارئ بما في ذلك استخدام إدرينالين عن طريق الحقن وقد يتطلب الأمر أيضًا الدخول إلى المستشفى إذا لم يتم حل الأعراض.النمل
لدغات النمل لديها القدرة على إحداث رد فعل تحسسي على جلد أى شخص عند التعرض لهاالبراغيث
البراغيث يمكن أن تنقل بكتيريا خطيرة للإنسان والحيوانات الأليفة، فالبراغيث معروفة أكثر بنقل الطاعون الدبلي المعروف أيضًا باسم "الموت الأسود" الذي خرب أوروبا خلال العصور الوسطى.
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