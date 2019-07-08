شكرا لقرائتكم خبر عن متقولش كبرت.. لو عديت الـ50 اعرف الرياضة المناسبة لسنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الرياضة مش بس للشباب"، فينصح دائمًا كبار السن بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المختلفة وذلك لتعزيز صحتهم وحمايتهم من الأمراض كما أنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

وحسب ما ذكره موقع ihp فإن هناك بعض التمارين الرياضية المناسبة لكبار السن وهى:



رياضة المشى

يساعد المشى تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب والتنفس، كما أنه يعمل على الحفاظ على صحة العضلات والمفاصل وتنشيط الذاكرة والقوة العقلية.

رياضة السباحة

لها تأثير قوى على المفاصل والقلب والأوعية الدموية عند كبار السن لذلك ينصح دائمًا كبار السن بممارسة السباحة للوقاية من الأمراض وتعزيز الحالة النفسية لهم.

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رياضة اليوجا

تعمل على تقليل التوتر والاكتئاب وتساعد على الاسترخاء وتعزيز القوة العقلية عند كبار السن.

رياضة الجولف

تساعد رياضة الجولف على تحسين مهارات التركيز وتنشيط الذاكرة عند كبار السن، كما أنها تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل.



ركوب الدراجة

رياضة الدراجات

ركوب الدراجات من الرياضات الممتعة التى تحافظ على صحة القلب والجهاز المناعى وتحافظ على وزن الجسم وتعزز الحالة النفسية، كما أنها تعالج الاكتئاب والتوتر وتقوى العضلات والمفاصل.