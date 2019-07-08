عصير لم تسمعي به من قبل لحرق الدهون

هناك عدة طرق بصرف النظر عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الحميات القاسية التي يمكن أن تساعدكِ على فقدان الوزن. من الحكمة دائمًا اختيار الأفكار الصحية التي تؤثر على جسمكِ من الداخل من ضمنها المشروبات الصحية التي تعزز عملية حرق الدهون.

في هذا المقال نستعرض مشروب القرع المر الذي لا يعرفه الكثيرين ولا يدركون كم الفوائد الصحية التي يقدمها هذا المشروب للجسم، لا سيما عندما يكون الهدف هو تفتيت الدهون.

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يُطلق على القرع المر في بعض أنحاء العالم اسم البطيخ المر. وهو ثمرة خضراء تظهر قبل نضج القرع، لكن القرع المر الناضج للغاية لونه أصفر.



ما الذي يجعل عصير القرع المر مفيد لانقاص الوزن؟

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كما يوحي الاسم ، القرع المر له مذاق غير مستساغ. تحتوي هذه الخضروات على مواد تخفض مستوى السكر في الدم وتحافظ عليه. كما يمنع جسمكِ من امتصاص السكر الزائد. يزيد القرع المر من عدد خلايا بيتا في البنكرياس. وتشارك هذه الخلايا في إفراز الأنسولين. إذا ارتفع مستوى الأنسولين ، ينخفض مستوى السكر في الدم. هذا يؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

طريقة تحضير عصير القرع المر لتخفيف الوزن:

المكونات:

ثمرة من القرع المر

أوراق من الكرفس

2-3 ثمرة تفاح

خيارة

قشر ليمون

كيفية التحضير:

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تُقطع ثمرة القرع المر إلى نصفين، استخرجي كل البذور الموجودة بالداخل. تُقطع الفواكه والخضروات الأخرى. امزجيهم مع القرع المر في الخلاط.

إذا وجدتِ العصير مريرًا جدًا، فيمكنكِ إضافة المزيد من الفاكهة لتحضيره.

يمكنكِ أيضًا إضافة فواكه وخضروات أخرى من اختيارك.

تناولي هذا العصير قبل وجبة الغداء. يمكنكِ أيضاً تكراره إلى ثلاث مرات يومياً.