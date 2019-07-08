شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى أسباب ظهور "الكرش" عند طفلك وإزاى تعالجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكرش من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل فى القولون أو السمنة المفرطة وتراكم الدهون، ولكن ماذا يعنى ظهور الكرش عند الأطفال؟، وحسب ما ذكره موقع raisingchildren فإن هناك أسباب مختلفة لظهور الكرش عند الطفل ومنها:

الكرش عند الاطفال 1: الإكثار من تناول الحلويات والمعجنات يسبب انتفاخا شديدا فى البطن. 2:الإفراط فى تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت. 3:المشروبات الغازية من أخطر الاشياء التى تؤثر على صحة الطفل وتسبب الانتفاخ الشديد فى البطن. Advertisements 4:مشاكل فى القولون وسوء الهضم، فهى تسبب انتفاخ البطن يصاحبه ألم شديد فيها.

انتفاخ البطن 5:عدم الحركة بعد تناول الطعام يسبب التخمة وانتفاخ البطن. 6: الجلوس أمام التليفزيون والموبايل لفترات طويلة يسبب السمنة المفرطة وظهور الكرش ودهون البطن. وفى هذه الحالة يجب زيارة الطبيب لمعرفة سبب انتفاخ البطن وعلاج وإذا كان سببه هو العادات الخاطئة فيجب متابعة الطفل والاهتمام بالتغذية السليمة مع تجنب المشروبات الغازية والأطعمة الدسمة وتشجيع الطفل على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على التخلص من الدهون وانتفاخ البطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرفى أسباب ظهور "الكرش" عند طفلك وإزاى تعالجيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.