شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السمك.. أطعمة أخرى تحتوى على أوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من الأطعمة التي تساعدك فى الحصول على الأحماض الدهنية أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تقوية القلب، بخلاف الأسماك وذلك وفقًا لموقع "Discovery Fit & Health".

زيت بذور الكتان

يحتوي على نوع من أوميجا 3 يدعى حمض ألفا لينولينيك (ALA)، والذي يتحول جسمك بعد ذلك إلى حمض الإيكوسابنتانويك (EPA) وحمض الدوكوزاهيكسانويك (DHA)، وكلاهما موجود في الأسماك، يمكنك استخدام الزيت في العصائر أو الخبز.

بذر الكتان

الأرز البرى

يحتوي نصف كوب من الأرز البري الخام على 240 ملج من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما أنه يحتوي أيضًا على ضعف البروتين والألياف من الأرز الأسمر، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات "ب"، والمنجنيز، والزنك، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم.

Advertisements



الارز البرى

البيض

يمكن زيادة قيمة البيض عند إضافة بذور الكتان وزيت الكانولا لتغذية الدجاج، ما يساعد الدجاج على إنتاج البيض الذي يحتوي على العناصر الغذائية أوميجا 3.

فول الصويا

تحتوي وجبة نصف كوب من فول الصويا الأخضر المسلوق على 300 ملج من أحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، ما يجعلها مصدرًا كبيرًا بشكل خاص للعناصر الغذائية للنباتيين.



عين جمل

عين الجمل

غني بالدهون المتعددة غير المشبعة الصحية للقلب، حيث يحتوى الجوز على كمية كبيرة من أوميجا 3 .