عشان متدورش كتير...اعرف التحاليل المناسبة لاكتشاف جرثومة المعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرثومة المعدة من أبرز الأمراض التى نتعرض لها نتيجة تناول الطعام والشراب الملوث، تسبب ألما شديدا فى المعدة مع فقدان فى الشهية وانقاص الوزن والشعور الدائم بالغثيان والقىء.
وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض الاختبارات التى تكشف إصابتك بجرثومة المعدة وهى:
اختبارات
قد يكشف تحليل عينة الدم وجود عدوى نشطة أو سابقة بالجرثومة الحلزونية في الجسم، وذلك عن طريق أخذ عينة من دم المصاب وتحليلها.
اختبار تنفس
فحص النفس وهو من أبسط الطرق التى تكشف جرثومة المعدة وذلك من خلال نفخ المصاب الهواء من فمه بجهاز محدد لكشف البكتيريا.فحص البراز
ويعتبر من أدق الاختبارات التى تساعد على اكتشاف جرثومة المعدة وذلك عن طريق أخذ عينة من البراز وتحليلها فى المعمل.فحص منظار المعدة
وهو من اكثر الاختبارات دقة ويتم ذلك عن طريق مرور انبوبا طويلة بها كاميرا صغيرة فى المعدة والاثنى عشر، ويعمل ذلك على اكتشاف الجرثومة مع أخذ عينة من جدار المعدة فحصها.
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