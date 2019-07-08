شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحس بحرقان فى القدمين.. 5 أسباب يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبًا ما يصاحب الإحساس بالحرقة في القدمين احمرارا وتورما وزيادة درجة حرارة القدم، ويعتبر التعب العام والإجهاد المفرط أكثر الأسباب شيوعًا لحرق القدمين وذلك وفقًا لتقرير موقع "verywellhealth".

أسباب الإحساس بحرقة فى القدم نقص فيتامين B12

نقص التغذية له آثار خطيرة لا ينبغي تجاهلها، حيث يلعب فيتامين ب 12 دورا رئيسيا في العديد من عمليات الجسم، بما في ذلك أداء الجهاز العصبي، لذلك إذا كان لديك حرق فى القدمين، فقد يرجع ذلك إلى نقص فيتامين ب 12.

قصور الغدة الدرقية

يمكن لخلل هرمونات الغدة الدرقية أن تؤثر سلبًا على تدفق الدم، ونتيجة لذلك، يمكن أن تتعرض للتورم بسبب احتباس الماء ما يسبب حرقة فى القدمين.

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اسباب حرقان القدم

التهاب الأوعية الدموية

بسبب التهاب الأوعية الدموية، قد تتأثر الدورة الدموية عندما لا تتلقى الساقين تدفقًا طبيعيًا من الدم ما قد يسبب إحساس حارق في القدمين.

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة أخرى تتداخل مع الدورة الدموية التي يمكن أن تسبب حرق القدمين.

تراكم السموم

أى جرعة زائدة من مكملات الفيتامينات (بشكل رئيسي فيتامين B6) أو التسمم بالمعادن الثقيلة يمكن أن تلحق الضرر بالأعصاب الطرفية والأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب الألم والتورم في القدمين.