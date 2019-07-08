شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الحمل تحجير الثدي وكثرة التبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأعراض التي تؤكد أن هذه المرأة حامل، وهناك بعض الأعراض الكاذبة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض الحمل وفقًا لموقع "webmed" الطبي.

أعراض الحمل

هناك بعض العلامات أو الأعراض المشهورة والمتعارف عليها كانقطاع أو تأخير موعد الدورة الشهرية، ولكن العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أكدت أن هذا الأمر ليس بشرط، فقد تتعرض بعض النساء لتأخر في موعد نزول الدورة الشهرية نتيجة للضغوط النفسية الحرجة، ولذا هذا الأمر يعد من العلامات المهمة لكن ليست شرطًا.

ولذا فعند التعرض لتأخر الدورة الشهرية، فعليك التأكد إذا كنتِ بالفعل حامل أم لا بعد مرور وقتها بـ10 أيام، وبعد إجراء تحليل الحمل التراكمي، فهذا التحليل يوضح حقيقة الحمل بشكل ثابت وفعال.

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من أشهر العلامات والأعراض التي تعاني منها الكثيرات، والتي تثبت أنها حامل هي تورم الثديين وتعرضهم للتحجير، وهذا نتيجة لتغيرات هرمونات الجسم، وأيضًا الإصابة والتعرض لبعض المشاكل نتيجة لوجود هرمون الحمل في الجسم، ولذا تعد تحجر الثديين من أهم الأشياء.

من الأمور المتعارف عليها أثناء الحمل هى الغثيان خاصة الصباحي، وهذا الأمر يعد طبيعيا نتيجة للتغيرات الهرمونية التي طرقت حياة المرأة الحامل، ولذا يجب التعامل مع هذا الأمر بشكل طبيعي، فهو من الأمور التي تحدث في الشهور الأولى من الحمل، وقد يصل الأمر لجميع أشهر الحمل.

نجد أن العديد من النساء يعانين خلال فترة الحمل من مشكلة كثرة التبول، فهي تعد علامة واضحة وتشير إلي الحمل، ولذا يجب عليك التعرف على هذا الأمر والاقتناع أنه طبيعي بعض الشيء.