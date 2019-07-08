شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخوخ تقوية الجهاز المناعى والحماية من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخوخ يعد من أشهر أنواع الفواكه على الإطلاق، الذى يظهر خلال فصل الصيف، وله العديد من العشاق الذين ينتظرون نزوله خلال فصل الصيف، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف على فوائد تناول الخوخ وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

الخوخ يعد من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، كمضادات الأكسدة والألياف الغذائية، وفيتامين "سي وج"، وهذا يجعله من الفواكه التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له.

فوائد الخوخ

هناك العديد من الفوائد التي تحل على جسم الإنسان نتيجة لتناوله لفاكهة الخوخ، ومنها:

-الخوخ من الفواكه الغنية بالكالسيوم، هذا العنصر المهم لصحة العظام، والتي ينصح بتناوله إذا كنت تعاني من هشاشة العظام، وأيضا إذا كنت مصابًا بمشاكل في العظام أو بهدف الحفاظ عليها، ولذا لا تتردد في تناولك يوميًا للخوخ.

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-نظرًا لاحتوائه علي نسبة جيدة من الألياف فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فإذا كنت تعاني من أي مشاكل به فهذا يساهم بشكل كبير في الحد أو في علاج هذا الأمر بشكل جيد وسريع.

-يحتوي الخوخ علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميز في الحد من الإصابة بالسرطان، وأيضا الأمراض المناعية، ولذا لا تتردد في تناولك لفاكهة الخوخ يوميا.

-هل تعلم أن تناولك للخوخ يساهم في الحفاظ علي جهازك التنفسي، ويعمل على توسيعه بشكل جيد، ولذا تناولك له دائمًا يتسبب في الحفاظ علي صحتك بشكل قوي ويحميك من الإصابة بأي مشاكل صحية تنفسية.

-يحتوي الخوخ علي نسبة جيدة من فيتامين "سي"، وهذا يجعله يعمل علي تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي مشاكل فيه كنزلات البرد أو الالتهابات الرئوية.