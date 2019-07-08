تعرف على أعراض الإصابة بمرض "كرون" وتأثيره على القولون

تعد الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي من الأمور المزعجة لأي شخص لعدم قدرته على تناول الطعام بحرية والإصابة بالكثير من الأعراض التي تجعله غير قادر على ممارسة مهام حياته اليومية.

وداء كرون هو مرض التهاب الأمعاء الذي يسبب التهابا شديدا في الجهاز الهضمي وما يصاحبه من ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية، حسبما ذكر موقع" Mayo Clinic ".

أعراض الإصابة بداء كرون

داء كرون يصيب الأمعاء الدقيقة والقولون، وتختلف أعراضه ما بين خفيفة وحادة ولكنها تظهر دائما بشكل نوبات مفاجئة، وتظهر أعراضه وهى :

إسهال.

حمى.

الإرهاق.

آلام البطن وتشنجاتها.

الدم في البراز.

تقرحات الفم.

فقد الشهية وفقدان الوزن.

التهاب الجلد، والعيون والمفاصل.

التهاب الكبد أو القناة الصفراوية.

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تأخر النمو أو تأخر النمو الجنسي لدى الأطفال.

أسباب الاصابة بداء كرون

تلعب عده عوامل دورا أساسيا فى الإصابة بهذا المرض الذى يصيب الجهاز الهضمى بجسم الإنسان على رأسها الوراثة ووجود تاريخ مرضى بالعائلة وأيضا وجود خلل بالجهاز المناعى بجسد الشخص المصاب.

مضاعفات مصاحبة للإصابة بداء كرون :

انسداد الأمعاء.

قرحه المعدة.

النواسير.

شق شرجي.

سوء التغذية.

سرطان القولون.

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