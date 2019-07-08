شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك أنيميا ودايما تعبان.. 5 أطعمة تحتوى على الحديد لازم تاكلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الحديد الذى يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الضعف، كما أنها تعتبر علاجا قويا للأنيميا، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز هذه الأطعمة هى:

1:العدس

يحتوى العدس على نسبة عالية من الحديد والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج فقر الدم.

2:العسل الأسود

يعتبر من أبرز الأكلات التى تعالج الأنيميا نظرًا لما تحتويه من نسبة عالية من الحديد والفيتامينات الأخرى المهمة لصحة الجسم.



سبانخ

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3:السبانخ

وهى مصدر قوى من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأنيما والضعف.

4:الفاصوليا البيضاء

يحتوى على كمية كبيرة من الحديد والفيتامينات المهمة لصحة ونشاط الجسم ووقايته من الأمراض والعدوى.



فاصوليا

5:فول الصويا

يحتوى على نسبة عالية من الحديد وفيتامين K والمغنيسيوم والكالسيوم، وبالتالى فهو مفيد لصحة الجسم وعلاج الأنيميا.

6:اللحوم والأسماك

من الأطعمة التى ينصح مرضى الأنيميا دائما بتناولها للحفاظ على صحة الجسم ووقايته من الأمراض، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد.