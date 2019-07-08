صحة ورشاقة

علاج الاسهال بطرق منزلية بسيطة أهمها كثرة شرب السوائل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاسهال بطرق منزلية بسيطة أهمها كثرة شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال من الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، وهناك العديد من الأسباب وراء الإصابة به قد تكون عنيفة وخطيرة مثل التسمم، أو مرتبطة بمشاكل نفسية مثل التوتر والقلق، وتؤدى الإصابة به لفترات طويلة فقدان الجسم للمعادن المهمة، به والإصابة بالجفاف، والاسهال قد يكون مؤشرًا على اضطراب خطير مثل العدوى المستمرة أو مرض التهاب الأمعاء، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك".

0120016d65.jpg

أعراض الإصابة بالإسهال
 

- براز مائي أو لين.

- تشنجات البطن.

- ألم في البطن.

- الحمى.

- دم في البراز.

- انتفاخ البطن.

- الغثيان.

فى حالة الاستمرار فى الإصابة بالإسهال لمدة يومين أو أكثر يجب التوجه إلى الطبيب فورًا حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، حيث يمكن أن يؤدي الإسهال عند الأطفال إلى الإصابة بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

Advertisements
علاج الإسهال
80fc2cd594.jpg

تنتهي معظم حالات الإسهال بالشفاء من تلقاء نفسها خلال يومين دون علاج، للتخفيف من حدة يوجد عدة طرق منزلية للتخلص من الإسهال وعلاجه وهى:

- شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لتعويض الفاقد منها.

- شرب عصير لا يحتوي على قطع لب الفاكهة.

- حساء الدجاج بدون دهون من أجل تجنب الجفاف وتعويض السوائل والمعادن المفقودة بسبب الإسهال.

- تناول الأطعمة اللينة مثل الموز لتهدئة الأمعاء وعدم زيادة تلبكها.

- تناول الزبادي من أجل القضاء على البكتيريا السيئة في الأمعاء.

- الزنجبيل وذلك عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى ملعقة صغيرة من العسل وتناولها، لكن تجنب شرب المياه بعدها مباشرة أو عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى الشاي لأنه يعمل على تهدئة الأمعاء والتقلصات المعوية

المضادات الحيوية

قد تساعد المضادات الحيوية في علاج الإسهال الناجم عن البكتيريا أو الطفيليات، أما إذا كان الفيروس يتسبب في حدوث إسهال فلن تؤتي المضادات الحيوية ثمارها.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاج الاسهال بطرق منزلية بسيطة أهمها كثرة شرب السوائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا