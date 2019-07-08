شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاسهال بطرق منزلية بسيطة أهمها كثرة شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإسهال من الأمراض التى تصيب الجهاز الهضمى، وهناك العديد من الأسباب وراء الإصابة به قد تكون عنيفة وخطيرة مثل التسمم، أو مرتبطة بمشاكل نفسية مثل التوتر والقلق، وتؤدى الإصابة به لفترات طويلة فقدان الجسم للمعادن المهمة، به والإصابة بالجفاف، والاسهال قد يكون مؤشرًا على اضطراب خطير مثل العدوى المستمرة أو مرض التهاب الأمعاء، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك".

أعراض الإصابة بالإسهال

- براز مائي أو لين.

- تشنجات البطن.

- ألم في البطن.

- الحمى.

- دم في البراز.

- انتفاخ البطن.

- الغثيان.

فى حالة الاستمرار فى الإصابة بالإسهال لمدة يومين أو أكثر يجب التوجه إلى الطبيب فورًا حتى لا يصاب الجسم بالجفاف، حيث يمكن أن يؤدي الإسهال عند الأطفال إلى الإصابة بالجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

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علاج الإسهال

تنتهي معظم حالات الإسهال بالشفاء من تلقاء نفسها خلال يومين دون علاج، للتخفيف من حدة يوجد عدة طرق منزلية للتخلص من الإسهال وعلاجه وهى:

- شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل لتعويض الفاقد منها.

- شرب عصير لا يحتوي على قطع لب الفاكهة.

- حساء الدجاج بدون دهون من أجل تجنب الجفاف وتعويض السوائل والمعادن المفقودة بسبب الإسهال.

- تناول الأطعمة اللينة مثل الموز لتهدئة الأمعاء وعدم زيادة تلبكها.

- تناول الزبادي من أجل القضاء على البكتيريا السيئة في الأمعاء.

- الزنجبيل وذلك عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى ملعقة صغيرة من العسل وتناولها، لكن تجنب شرب المياه بعدها مباشرة أو عن طريق إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل إلى الشاي لأنه يعمل على تهدئة الأمعاء والتقلصات المعوية

المضادات الحيوية

قد تساعد المضادات الحيوية في علاج الإسهال الناجم عن البكتيريا أو الطفيليات، أما إذا كان الفيروس يتسبب في حدوث إسهال فلن تؤتي المضادات الحيوية ثمارها.