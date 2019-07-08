أسباب الشلل النصفى وأعراضه المختلفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشلل النصفى من المشاكل الصحية الخطيرة التى يتعرض لها فى الغالب كبار السن، وهو عبارة عن شلل نصفى لأحد جانبى الجسم يحدث نتيجة أسباب مختلفة أبرزها الجلطة الدماغية. وحسب ما ذكره موقع spinalcord فإن أسباب الشلل النصفى هى: أسباب الإصابة بالشلل النصفى

شلل نصفى أسباب الإصابة بالشلل النصفى 1:بعض الأمراض المزمنة تسبب الإصابة بالشلل النصفى مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكر، لذلك ينصح المرضى بالمتابعة الدورية فى قياس الضغط والسكر وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة. 2:نزيف المخ أو التعرض للجلطة الدماغية، يسببان الشلل النصفى. 3:الإصابة بأورام فى الدماغ. 4: التهاب أغشية السحائية. 5: التعرض لحادث أو خبطات تؤثر على المخ وتسبب الشلل النصفى. 6:الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية مثل التصلب المتعدد. 7: إصابة الحب الشوكى ببعض المشاكل، قد يؤثر على الجسم ويسبب الشلل النصفى. Advertisements أعراض الشلل النصفى أعراض الشلل النصفى

الشلل وهناك بعض الأعراض التى تدل على الإصابة بالشلل النصفى ومنها 1: يواجه المريض مشاكل فى الرؤية والنظر. 2:عدم القدرة على النطق بشكل صحيح أو تناول الطعام والمضغ. 3:فقدان الإحساس فى نصف الجسم. 4:شلل فى عضلات الجسم وعدم القدرة على الحركة. 5: فقدان السيطرة على التبول. علاج الشلل النصفى علاج الشلل النصفى لذلك ينصح بعرض المريض على طبيب متخصص لوصف العلاج المناسب للحالة مع تجنب الضغط العصبى والتوتر الشديد، ويكون العلاج طبى أو جراحى أو تأهيلى من خلال جلسات العلاج الطبيعى لاستعادة حركة الجسم والوجه.

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