شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك أنك تعاني من فرط التوتر دون أن تعرف.. منها فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك أوقات قد تشعر فيها بالإرهاق، وقد تصاب أطرافك بالخمول، أو فقدان الوزن عن غير قصد أو العكس قد تكتسب وزنًا أو تشعر بالقلق المستمر في جسمك، كل هذه الأشياء قد تبدو مرتبطة بصحتك الجسدية، ولكن يجب أن تعلم أن هذه الأعراض تظهر أيضًا عند الضغط العصب والتوتر.

وفقا لدراسة نشرت على موقع "rd" فأن تعرضك للإرهاق الشديد، قد يتسبب فى بعض العلامات والأعراض التى تشير إلى وجود مشاكل صحية أخرى، دون أن تدرك أنك تحت الضغط لأنه سيكون مخفيًا تحت عدة أعراض غامضة للغاية.



اعراض التوتر

أعراض وقوعك تحت الضغطفقدان أو زيادة الوزن

عندما تشعر بالإرهاق فإنه يؤثر على شهيتك، إما أن تبدأ في تناول أكثر من نظامك الغذائي المعتاد أو أقل مما تتناوله عادة.

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الشعور بالتعب طوال الوقت

سوف تشعر بالتعب والإرهاق طوال الوقت، والثقل فى أطرافك وتشعر أنك لم تنم بينما نمط نومك طبيعي تمامًا.

تغير نمط نومك

أي نوع من التغيير في نمط نومك اعلم جيدا أنه وراءه الإجهاد، أيضًا إذا طاردتك الكوابيس طوال الليل أبحث عن سبب التوتر.



التوتر

فرط التفكير

تفكر كثيرًا إذا أنت دائمًا ما تشعر بالقلق، وتسمح لك بالتفكير المفرط في أن تستهلك تمامًا أنك تفشل في الاسترخاء، إذا لم تكن قادرًا على إيقاف عقلك، فأنت متعب للغاية.