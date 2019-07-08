شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكر.. تعرف على أسباب الدخول فى غيبوبة سكر وعوامل الخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخشى أى مريض سكر أن يصاب بغيبوبه "سكرية" نتيجة لإرتفاع أو انخفاض نسبة السكر فى الدم والتى ينتج عنها فقدان الوعى وقد تكون مهددة للحياة، وهناك عدة أسباب وراء الدخول فى تلك الحالة يجب الحذر منها وضرورة التحكم فى مستويات السكر بالدم تجنبا لها، حسبما ذكر موقع" mayoclinic".

أعراض تنذرك بإصابتك بغيبوبة السكر

قبل أن تصاب بغيبوبة السكر هناك عده أعراض وعلامات تنذر بوجود مشكلة خطيرة فعادة ما تواجه علامات يجب الحذر منها وهى:

- ارتفاع مستوى السكر في الدم .

- إذا كانت نسبة السكر في مرتفعه فستشعر بـ:

- زيادة العطش.

- كثرة التبول.

- الإرهاق.

- الغثيان والقيء.

- ضيق النفس.

- ألم بالمعدة.

- رائحة النفس تشبه الفاكهة.

- جفاف الفم بشدة.

- تسارع ضربات القلب.

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أو انخفاض نسبة السكر في الدم وهناك علامات وأعراض انخفاض سكر الدم وهى:

- الرعشة والعصبية.

- القلق.

- الإرهاق.

- الضعف.

- التعرق.

- الجوع.

- الغثيان.

- الدوخة.

- صعوبة في الكلام.

قد يسبب الارتفاع الشديد في سكر الدم أو الانخفاض الشديد في سكر الدم لفترة طويلة حدوث العديد من الحالات المرضية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى حدوث غيبوبة السكري.

واكدت الدراسات الطبية أن اى شخص مصاب بالسكر معرض لخطر الدخول فى غيبوبة السكر، وهناك عده عوامل تزيد من خطر الإصابة بغيبوبة السكر واضطراب مستوياته فى الدم أهمها عدم الانتظام فى الحصول على جرعات الأنسولين، وجود مرض أو إصابة جسدية أو جراحة حيث أن مستويات السكر ترتفع بالدم فى حاله وجود جرح أو إصابة .