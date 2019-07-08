"الحشيش" يدمر الأنسجة العصبية لمرضى الاكتئاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتبر نبات القنب والمعروف بـ"الحشيش" من أكثر أنواع المخدرات التي يتم تناولها بين قطاع عريض من الأفراد، خاصة الذين يعانون من بعض الضغوط النفسية، وقد يلجأ بعض الأشخاص إلى تناوله لما له من تأثير مريح للأعصاب وتحسين المزاج.

ولكن ما يغفله الكثيرون ممن يتعاطون مخدر الحشيش، أن هذا المخدر له تأثير مدمر للأنسجة العصبية، خاصة بين الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض النفسية مثل مرض الاكتئاب، وهو ما أثبته فريق من المركز القومي للبحوث في مصر، يضم الدكتورة إيمان نصر حسني، والدكتور ياسر عشري خضرواي، والدكتور عمر عبدالسلام والدكتور حسين جبريل صاوي.

ووفق بيان صدر عن المركز، الأحد، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن الدراسة التي أُجريت على مرض الاكتئاب المستحدث في حيوانات التجارب، أثبتت أن هذا النبات يفاقم حالة الاكتئاب، وقد بدا ذلك جلياً من خلال الانخفاض الشديد في النشاط الحركي في حيوانات التجارب.

كما أدى تعاطي مستخلص النبات إلى زيادة الشوارد الحرة، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الجهد التأكسدي في الأنسجة العصبية، ومن المعروف أن هذه الشوارد الحرة لها تأثير مدمر على الخلايا العصبية.

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وقال البيان إن مستخلص نبات الحشيش لم يُحدث أي تحسن في انخفاض مستوى السيروتونين، وهو أحد أهم الموصلات العصبية المستهدفة في علاج الاكتئاب.

كما توصلت الدراسة إلى أن تناول مخدر الحشيش فى حيوانات التجارب المستحدث بها مرض الاكتئاب أدى إلى زيادة نشاط "إنزيم الأسيتيل كولين استيريز" في منطقة الدماغ المسؤولة عن الذاكرة، وهذا الإنزيم يقوم بتكسير الأسيتيل كولين وهو موصل عصبي، ولذلك فإن زيادة نشاطه عن الحد الطبيعي قد يكون له تأثير سلبي على الذاكرة وبعض الوظائف الإدراكية الأخرى.

وأوضح البيان أن هذه النتائج قد تفسر زيادة حالات الانتحار في الأشخاص الذين يعانون من مرض الاكتئاب ويلجأون إلى تعاطي مخدر الحشيش ظناً منهم أنه يقلل حدة الشعور بهذا المرض لما له من تأثير جيد على الحالة المزاجية.