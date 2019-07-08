دواء جديد يطيل عمر مريضات سرطان المبيض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النساء المصابات بسرطان المبيض اللاتي خضعن لـ4 جولات أو أكثر من العلاج الكيميائي لم يكن لديهن أمل كبير في وجود خيار علاجي آخر يمكن أن يطيل حياتهن، ولكن دراسة بحثية جديدة نشرتها دورية "لانسيت"، أظهرت قدرات واعدة وهائلة لعقار يسمى (niraparib) لتمديد الحياة عندما يتم استنفاد جميع الخيارات.

وتقول كاترين مور، طبيبة الأورام النسائية والمديرة المساعدة للبحوث السريرية في مركز ستيفنسون للسرطان بجامعة أوكلاهوما، في تقرير نشره موقع الجامعة، السبت، إن الدراسة تكشف عن أنباء طيبة للمريضات اللاتي يعانين من سرطان المبيض، واللاتي ليس لديهن طفرة في جين BRCA، وكذلك اللاتي تلقين علاجات كيميائية متعددة.

ومن المفارقات أن وجود طفرة BRCA يعني أن المريضة ستستجيب بشكل أفضل للعلاج الكيميائي، ولكن افتقاد تلك الطفرة يجعل التجاوب مع العلاج الكيميائي صعبا، وهو الأمر الذي تم حله من خلال عقار يسمى (niraparib).

وتوضح "مور" أن الدراسات البحثية مهمة أيضا لتوسيع أنواع المريضات اللاتي يمكنهن تلقي دواء مثل niraparib، حيث إنه وفقا للوائح إدارة الأغذية والأدوية FDA لا يستخدم إلا مع النساء اللاتي تفتقد طفرة BRCA.