الأول من نوعه.. "مركز زايد" لأبحاث الأمراض النادرة للأطفال بلندن

افتتح الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، نيابة عن الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.



وكان للمنحة السخية التي قدمتها الشيخة فاطمة بنت مبارك في عام 2014، والبالغة 60 مليون جنيه إسترليني، الفضل في إنجاز المركز الذي كان ثمرة شراكة بين مستشفى "جريت أورموند ستريت"، و"كلية لندن الجامعية"، و"مؤسسة مستشفى جريت أورموند ستريت الخيرية للأطفال".





ويُعد هذا المركز الأول من نوعه في العالم لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال، حيث يضم المركز قسماً متطوراً من غرف الأبحاث المخصصة لابتكار العلاجات الجينية، وغرف لزراعة الأنسجة المتعددة لاختبار العلاجات الجديدة، وقسما خاصا لأبحاث القلب مع مرافق للطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلاً عن مختبر مكشوف يتّسع لـ140 باحثاً لإجراء البحوث المخبرية.

شهد حفل الافتتاح كل من منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، ومات شو، الرئيس التنفيذي لمستشفى جريت أورموند ستريت، وروس سميث، مدير معهد صحة الطفل، وإيان تشيفرز، مدير مؤسسة جريت أورموند ستريت الخيرية، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المجال الصحي في لندن، بالإضافة إلى عدد من الأطفال وأسرهم.

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وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد، في كلمة له نيابةً عن الشيخة فاطمة بنت مبارك: "نتطلع من خلال مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال، إلى تحقيق تقدم ملموس في مجال الأبحاث والعلاج الخاصة بصحة الطفل".

وأضاف: "يسهم مركز زايد في خدمة البشرية، من خلال تطوير البحوث الطبية، وتوفير العلاج لتعزيز صحة الأطفال وضمان رفاهيتهم، وهو ما تتطلع الشيخة فاطمة بن مبارك لتحقيقه من خلال المركز".





ونوه بأن التزام المركز بتحقيق أهدافه وطموحاته، ما هو إلا دليلٌ واضحٌ على أن إرث الشيخ زايد ما زال حياً وسيبقى خالداً.

ومن المقرر أن يستقطب مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال مئات الأطباء والباحثين، الذين سيعملون معاً لتقديم علاجات مبتكرة للأطفال المصابين بأمراض نادرة ومعقدة، وسيستقبل المركز أول مرضاه في وقت لاحق من هذا العام.



