شكرا لقرائتكم خبر عن لتجنب مشكلة الحموضة الزائدة.. ابتعد عن السكر والبروتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضه من أكثر مشاكل الجهاز الهضمى إزعاجا والتى تسبب إحساس بالضيق والحرقة، وهناك أطعمه تساعد فى زيادة الشعور بالحموضة وزيادة مستوى الحمض فى المعدة والمريء، وهناك قائمة من الأطعمة والمشروبات التى يجب الحد منها خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى، حسبما ذكر موقع" healthline".

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من الشعور الدائم إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي للمساعدة فى تحسين الأعراض، والأطعمة والمشروبات التى تساعد فى زيادة الشعور بالحموضة هى:

- البقوليات.

- السكر.

- بعض منتجات الألبان.

- السمك.

- الأطعمة المصنعة.

- اللحوم الطازجة واللحوم المصنعة .

- المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة.

- الأطعمة الغنية بالبروتين والمكملات الغذائية.

حيث كشفت العديد من الأبحاث أن هناك علاقة بين الأطعمة مثل البروتين الحيواني والألبان والأمراض المزمنة بسبب التغير في درجة الحموضة في الجسم،

Advertisements

كما أكدت الأبحاث أن عصائر الفاكهة حمضية أيضًا، وقد تسبب الشعور بالحموضه أيضا.

بدائل هامة لمرضى الجهاز الهضمى- الخضروات الطازجة

الخضروات الطازجة بديل جيد وحل سهل لمرضى الجهاز الهضمى لعدم تسببها فى الشعور بالحموضة.

بعض الأطعمة والمشروبات "المحايدة" التي يمكنك دمجها في النظام الغذائي تشمل:

- فول الصويا .

- الزبادي غير المحلى والحليب.

- معظم الخضروات الطازجة .

- معظم الفواكه

- الأعشاب والتوابل باستثناء الملح والخردل وجوزة الطيب.

- بعض الحبوب الكاملة .

- شاي الأعشاب.

- الدهون مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور.

فالنظام الغذائي الذي يحتوي على الكثير من الأطعمة المنتجة للحمض مثل البروتين أو السكر يمكن أن يتسبب في الحموضة في البول بالإضافة إلى تأثيرات صحية سلبية أخرى مثل حصوات الكلى .

والإفراط في الحموضة يمكن أن يتسبب أيضًا في تدهور العظام والعضلات، وذلك لأن العظام تحتوي على الكالسيوم والذي يستخدمه الجسم لاستعادة توازن درجة الحموضة في الدم عندما يصبح حمضيًا جدًا.