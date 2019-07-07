التهاب وحساسية .. أعرف المشاكل الصحية التى تتعرض لها العين فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة فى فصل الصيف تتعرض العين لمشاكل عديدة نتيجة الفيروسات والعدوى المنتشرة فى الجو، وحسب ما ذكره موقعbarraquer فأن أبرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها العين فى فصل الصيف هى : التهاب الملتحمة

التهاب العين التهاب الملتحمة يعتبر التهاب الملتحمة من أبرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها العين فى فصل الصيف نتيجة انتشار البكتيريا والفيروسات مما يسبب احمرار شديد فى العين مع الحكة وتورم الجفن. جفاف العيون Advertisements نتيجة الحر الشديد تتعرض العين للجفاف الشديد والالم الذى يصاحبه احمرار وصعوبة فى تحريك العين وغلقها.

العين حساسية العين نتيجة التعرض للحر والدخان والتلوثات المنتشرة فى الجو تتعرض العين للحساسية الشديدة التى تسبب تهيج العين والاحمرار والحكة التراخوما التراخوما وهى من أبرز الأمراض البكتيرية التى تتعرض لها العين وتؤثر على الرؤية والنظر وذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم. عند إصابتك بأى من الأمراض يجب زيارة الطبيب فورا لوصف العلاج المناسب للحالة مع الاهتمام بارتداء نظارة شمسية عند الخروج وقت الظهيرة وذلك لتفادى الجراثيم والبكتيريا المنتشرة فى الجو.

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