شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نوعا من الأطعمة الصحية تسيطر على آلام الجوع وتخفض وزنك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر أنك جائع طوال الوقت؟ ليس من غير المألوف أن تشعر بالجوع فى معظم الأوقات، ولكن قد يكون الأمر مزعجًا إلى حد ما.



أطعمة تساعدك على الشعور بالشبع

يمكن أن يعزى أسباب الشعور بالجوع إلى أسباب مختلفة مثل الإجهاد، عدم التوازن الهرمونى، انخفاض مستوى السكر فى الدم، الآثار الجانبية لبعض الأدوية، الحموضة.

وتلعب الهرمونات دورًا مهمًا فى تنظيم الجوع وتراكم الدهون فى الجسم، وهناك نوعان من الهرمونات التى تشارك بشكل رئيسي في هذا، الأول هو الجريلين والآخر هو اللبتين، هرمون الجريلين يسبب الجوع عن طريق إرسال إشارات إلى الدماغ، وهذا سيؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام إذا تم إفراز هذا الهرمون الزائد فى الجسم، ويمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم وبالتالى زيادة الوزن.

أما هرمون اللبتين فهو المسئول عن الشبع، وهو المسئول عن إرسال إشارات إلى الدماغ بأنك تشعر بالشبع، مما سيمنعك من الإفراط في تناول الطعام وتراكم الدهون في الجسم، إذا لم يتم إفراز اللبتين بالشكل المناسب فستشعر بالجوع الدائم، وبالتالى زيادة شهيتك لتناول الطعام، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

لذلك من الضروري أن تستهلك الأطعمة التى تساعد على زيادة مستويات هرمون الليتين وتقليل مستوى الجريلين.

كشفت دراسات مختلفة أن تناول البيض فى وجبة الإفطار يثبط هرمون الجريلين، لذلك، سوف تشعر أنك أقل جوعًا خلال اليوم، وتستهلك أيضًا سعرات حرارية أقل.

الجزر غنى بالألياف والكاروتينات، ويمكن أن يساعد تناول الجزر كوجبة خفيفة بين الوجبات على تقليل إنتاج الأحماض في المعدة، والحد من الجوع، ويرجع ذلك إلى محتوى الألياف الغنية من الخضراوات.

Advertisements

استهلاك حوالي 30 جرامًا من هذا التوت اللذيذ لإبقائك مشبعًا لفترة طويلة، لأن التوت غنى بالألياف والمواد الغذائية الكبيرة.

تناول وجبة الإفطار سوف يمنحك الشعور بالشبع، لأنه سيزيد من جوعك، ويقلل هرمون اللبتين، ويحتوي الشوفان على الألياف غير القابلة للذوبان التي تملأ بطنك، وتساعد فى إنتاج الأحماض الدهنية، مما يقلل من التهاب في الجسم ويمكن لمحتوى الكربوهيدرات في دقيق الشوفان أن يبقيك أكثر اكتمالا لفترة أطول، وبالتالى منع آلام الجوع وما يترتب على ذلك من الأكل الشراعي.

الفستق طعام صحي يتم تحميل الفستق مع العناصر الغذائية القوية، ويأتي مع عدد من الفوائد الصحية، مثل تحسين معدل الحرق، والمساعدة فى فقدان الوزن، تحسين وظائف المخ، ويمكن أن يساعد الفستق في التخلص من الجوع بشكل طبيعي عند تناول وجبة خفيفة، لأنه يعادل أحماض المعدة.

نظرًا لكونه أحد أكثر الفواكه صحة، فإن الأفوكادو يأتي بفوائد صحية متعددة، بما أن الأفوكادو يحتوى على مضادات الأكسدة، فإنه يمكن أن يقلل إنتاج الأحماض الهضمية في المعدة لتقليل آلام الجوع.

مصدر غني بالبروتين، ومضادات الأكسدة، كما أن تناول بذور الكتان بشكل منتظم يمكن أن يساعد أيضًا في منع آلام الجوع في الوقت المناسب، لأن البروتين ومحتوى مضادات الأكسدة في بذور الكتان يمكن أن يحدّ من الجوع.

إن امتلاك مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، مثل القدرة على تحسين صحة الأمعاء لدينا، من خلال تعزيز نمو البكتيريا الصحية، يعتبر الزبادي حلًا سهلاً لآلام الجوع، الزبادي يعادل بين الأحماض فى معدتك، وبالتالى يقلل من آلام الجوع.

غنى بالمحتوى المائي، ومضادات الأكسدة، فإن إضافة الفلفل إلى سلطاتك، يمكن أن يساعد فى التخلص من آلام الجوع لفترة طويلة، ومنع زيادة الوزن غير الصحي.

غنية بالألياف والبروتينات، فهى جيدة جدًا للسيطرة على آلام الجوع لديك، يساعد محتوى الألياف والبروتين في البازلاء في تقليل إنتاج أحماض المعدة وبالتالي المساعدة في الحفاظ على آلام الجوع.

مصدر كبير للبروتين، يستغرق فول الصويا وقتًا طويلاً في الهضم، وهذا بدوره يجعله علاجًا فعالًا لآلام الجوع.