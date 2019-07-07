شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. الخلايا العصبية الحسية ودورها فى تجنب الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخلايا العصبية الحسية هي خلايا عصبية داخل الجهاز العصبي مسئولة عن تحويل المحفزات الخارجية من بيئة الكائن الحي إلى نبضات كهربائية داخلية.

مثل هذه الروابط بين الخلايا العصبية الحسية والحركية تكمن وراء الحلقات الانعكاسية الحركية والعديد من أشكال السلوك اللإرادى، بما فى ذلك تجنب الألم، وذلك وفقا لتقرير موقع " sciencedaily".



الأعصاب الحسية

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وظيفة الأعصاب الحسية

تحمل الأعصاب الحسية إشارات من الأعضاء التى تستجيب للمنبهات إلى الحبل الشوكى والدماغ، هذه المعلومات التي تنتقل من نقطة إلى أخرى عبر الجهاز العصبي المركزى.

تُعرف الخلايا العصبية التي تشكل الأعصاب الحسية باسم الخلايا العصبية الحسية، هذه الخلايا العصبية الخاصة هي واحدة من ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا العصبية التي توجد داخل الجسم.

تنقسم الخلايا العصبية إلى: "الخلايا العصبية التتابعية والخلايا العصبية الحركية"، حيث تنقل الخلايا العصبية التتابعية رسائل من جزء من الجهاز العصبي المركزى إلى آخر، بينما تحمل الخلايا العصبية الحركية إشارات من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات، وهو عضو له تأثير خاص عندما يتم تحفيزه.