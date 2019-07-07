شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للحد من الفيروسات والجراثيم أثناء ركوبك للمواصلات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، تتراكم العديد من الجراثيم والبكتريا الضارة علي الجسم، ولذا يجب توخي الحذر تجنبا للإصابة بأي مشاكل صحية، وهناك العديد من النصائح الهامة التي يجب الاهتمام بها أثناء ركوب المواصلات العامة تجنبا لنقل البكتريا والفيروسات والجراثيم أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك وفقا لموقع "webmed".

-الاستحمام: يعد من أهم النصائح المقدمة لك في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، وقبل ركوبك للمواصلات العامة وأيضا بعد الرجوع إلى المنزل للتخلص والقضاء على أى جرثومة أو فيروس، وعليك الاستحمام بالماء الدافىء لأنها تساهم بشكل كبير في التخلص والقضاء علي هذا الأمر.

-هل تعلم أن أسنانك بيئة جيدة لتراكم الرجاثيم والفيروسيات عليها ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر وتنظيفها جيدا قبل النزول وأيضا بعد الرجوع تجنبا للتعرض والإصابة بأي مشاكل بها.

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-عليك الاهتمام بنظافتك الشخصية، عن طريق وضع مزيلات العرق فهي تقضي علي الإصابة والتعرض لصدور روائح كريهة من الجسم، ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر.

-عليك تغيير ملابسك يوميا وعدم تكرار نفس الملابس لليوم التالي غير بعد تنظيفها وغسيلها جيدا للحد من تراكم الجراثيم والفيروسات عليها.