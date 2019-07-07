بلاش قلق.. التوتر هيضعف مناعتك ويعرض قلبك للخطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق من المشكلات النفسية والاضطرابات التى يعانى منها الكثيرين نتيجة لضغوط الحياة والعمل، وله تأثير سيئ على الصحة البدنية والعقلية وهناك آثار قصيرة وطويلة الأجل على كل من العقل والجسم، وقد يشعر الشخص الذى يعانى من القلق والتوتر بمشاكل جسدية دون أن يعلم ان مشكلته النفسية هى السبب فى حدوثها، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".
الآثار الجانبية الجسدية قد تشمل مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة خطر الإصابة بالعدوى ومشاكل بالقلب والجهاز التنفسى.أعراض جسدية تحدث بسبب القلق
التنفس السريع
خلال فترات القلق قد يصبح تنفس الشخص سريعًا وضحلًا وهو ما يسمى فرط التنفس يمكن أن يجعل التنفس المفرط الشعور بعدم الحصول على كمية كافية من الأكسجين وتظهر معه الكثير من الأعراض كالدوخة والاغماء والتنميل وتشنج العضلات والعرق البارد، تشير بعض الدراسات إلى أن القلق يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الأصحاء.اختلال وظائف المناعة
يؤدى القلق إلى إطلاق المواد التي تسبب الالتهاب كما أنه يعمل على إيقاف تشغيل جوانب من الجهاز المناعي التي تحارب العدوى مما يضعف استجابة الجسم المناعية الطبيعية.
الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق المزمن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وأنواع أخرى من العدوى.
التغييرات في الجهاز الهضمي
قد يعاني الشخص المصاب بالقلق من الغثيان والإسهال والشعور بألم فى المعده وفقدان الشهية والإصابة بمتلازمة القولون العصبي.زيادة التبول
القلق والتوتر يمكن أن يزيدا من الحاجة إلى التبول
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