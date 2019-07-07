5 نصائح لرضاعة بلا ألم

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العين الإخبارية - رحمة ضياءالأحد 2019/7/7 07:52 مساء بتوقيت أبوظبي
تنظيم مواعيد الرضاعة يجنب الأمهات احتقان الثدي - أرشيفية
تؤدي بعض الممارسات والوضعيات الخاطئة خلال إرضاع الطفل إلى احتقان الثدي والشعور بالألم خلال وقت الرضاعة وما بعده، وعادة ما تحدث هذه المشكلة في اليوم الثالث إلى الخامس بعد الولادة، لأن الحليب يبدأ في الازدياد ويتدفق الدم بكثرة في هذه المنطقة.
ومن علامات احتقان الثدي أن يكون متحجرًا وممتلئًا، وتصاب أحيانًا بعض الأمهات بارتفاع في درجة حرارة الجسم، وأحيانا قد تختفي الحلمات إذا كان الثدي ممتلئًا جدًّا مما يصعب الرضاعة على الطفل.
ويقدم الدكتور محمد سنبل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والرضاعة الطبيعية بجامعة عين شمس المصرية، عدة نصائح تساعد على تقليل احتقان الثدي عند الأمهات المرضعات، نستعرضها فيما يلي:
1- تنظيم مواعيد الرضاعة حسب عمر الطفل وعدم تفويت الرضعات حتى لا يؤدي ذلك لامتلاء الثدي باللبن واحتقانه، وفي حالة بعد الأم عن الطفل أو تعذر الرضاعة لأي سبب عليها شفط كمية من اللبن بمقدار الرضعة.
2- تدليك الثدي بحركة دائرية قبل الرضاعة لعدة دقائق.
3- إرضاع الطفل من كلا الثديين مع الحرص على تفريغ الثدي قبل الانتقال للآخر حتى يستفيد الطفل من العناصر المغذية في الحليب التي تتدفق بعد مرور أول 5 دقائق من الرضاعة.
4- في حالة الشعور بالاحتقان ينصح بشفط قليل من الحليب من الثديين، خاصة عند الشعور بثقل.
5- عمل كمادات باردة والاستحمام بماء فاتر لتقليل الشعور بالألم وإزالة الاحتقان.
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