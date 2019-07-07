شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات هامة تجعلك تبدين جميلة بدون ماكياج أهمها.. النوم الهادئ ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إن المظهر الجميل بدون ماكياج أمر مرغوب فيه، بصرف النظر عن حبنا للماكياج، لكن الكثير منا اعتادوا على المكياج بطريقة تجعلنا نتردد في الخروج بدون الاستعانة به، بالطبع، رغم أننا من عشاق المكياج، ونريد تجربة الأشكال، والظلال المختلفة له، لكن في بعض الأحيان قد لا نرغب فى وضع أي مكياج على الوجه.



لكى تكونى جميلة بدون ماكياج

تقدم صحيفة boldsky، بعض النصائح المذهلة التى ستساعدك على العناية ببشرتك لتبدو جميلة بدون وضع أي مكياج:

1. النوم الهادىء ليلا..

وهو المفتاح السحرى لتبدو جميلة بدون أي مكياج، من الضروري الحصول على ما لا يقل عن 6-8 ساعات من النوم للاسترخاء والراحة لجسمك بدرجة كافية لتترك بشرتك نضرة وتتمتع بالشباب. لذا، فإن أول شيء عليك القيام به هو النوم جيدًا.

2. ترطيب الجلد بشكل صحيح يمكن أن تعمل العجائب لبشرتك...

يمنح بشرتك الترطيب الذي يحتاجه، ويجعله ناعماً ومرنًا، لذا اجعلي ترطيب البشرة عادة يومية، بمجرد خروجك من الاستحمام، ضعى محلول مرطب في جميع أنحاء جسمك، وسترى التغيير في بشرتك.

3. التقشير ..

هل أنت شخص لا يقشر بانتظام؟، إذا كنت تريد ذلك الجمال الطبيعي، فأنت بحاجة إلى تقشير بشرتك فهو يزيل الجلد الميت، ويفصل مسام البشرة ويترك بشرتك متوهجة، ومع ذلك، لا يجب الإفراط في التقشير، فالتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع كاف.

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4.جربى بعض تسريحات الشعر المختلفة..

هناك شيء آخر يُحدث اختلافًا كبيرًا في مظهرك، وهو تصفيفة الشعر الأنيقة، تصفيف الشعر الأنيقة يمكن أن تجعلك فى مظهر جيد، لذا، جرب بعض تسريحات الشعر الإبداعية للابتعاد عن المكياج.

5. الحفاظ على نظافة الفم..

الحفاظ على نظافة الفم جيد يعزز جمالك، الابتسامة الجميلة تساوى كل الماكياج الذي تحتاجه، لذلك، اعتن بصحتك عن طريق الفم وتباهى بجمالك الطبيعي.

6. الحماية من أشعة الشمس..

دائمًا لا يمكنك تخيل أن التعرض المفرط للتلف الناتج عن أشعة الشمس الضارة يمكن أن يحدث لجلدك، يمكن أن يؤدي إلى علامات شيخوخة الجلد مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد وترهل الجلد. وبالتالي، من المهم أن تحمي بشرتك دائمًا من الشمس، للحصول على هذا الجلد الخالي من العيوب، تأكد من أن واقية من الشمس عند الخروج.

7. الاهتمام بشفتيك..

من أجل هذا المظهر الطبيعي دون عناء، من المهم العناية بشفتيك، حافظي على شفتيك رطبة في جميع الأوقات، احرصى دائمًا على وضع مرطب للشفاه، وإذا شعرت أن شفتيك جافة، فقومى بوضع بلسم الشفاه على الفور، سوف تساعدك الشفاه الناعمة، والممتلئة على أن تبدو جميلة دون وضع أي مكياج.

8. الاهتمام بتناول الطعام والشراب ..

اعتني بنظامك الغذائي، فالأكل والشرب الجيد له تأثير كبير على مظهر بشرتك، قم بتضمين الفواكه والخضروات، والكثير من الماء في نظامك الغذائي.