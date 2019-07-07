6 نصائح لتجنب مخاطر الألعاب الإلكترونية.. استبدالها بالرياضة

النظر إلى الشاشات لوقت طويل يؤدي إلى مشكلات في الإبصار

الأحد 2019/7/7 04:32 مساء بتوقيت أبوظبي

تسمح كثير من الأمهات لأطفالهن باللعب فترات طويلة بالألعاب الإلكترونية، دون الالتفات إلى مخاطرها الجسيمة على صحتهم الجسدية والنفسية ومستواهم الدراسي.

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من عدم رقابة الأمهات على الأطفال، والإفراط في ممارسة الألعاب الإلكترونية بدلاً من الأنشطة البدنية والرياضية، ما يؤدي للإصابة بمشاكل صحية عدة، على رأسها السمنة.





وقال سليمان لـ"العين الإخبارية"، إن الجلوس أو الاستلقاء وعدم الحركة لفترة طويلة يؤدي إلى ضعف العضلات وتصلب المفاصل والشعور بالخمول والإجهاد.

وأضاف: "النظر إلى الشاشات لوقت طويل يؤدي إلى مشكلات في الإبصار وجفاف العين، فضلا عن إصابة العين بالعدوى بشكل متكرر مع ارتفاع ضغط العين".

وتابع: "السهر وممارسة الألعاب الإلكترونية لوقت طويل ليلا يؤدي إلى صعوبة استيقاظ الطفل في الصباح الباكر للذهاب إلى المدرسة، ما يؤدي إلى تغيبه المتكرر، أو عدم التركيز بشكل مثالي في الدراسة، وينتج عنه ضعف الأداء المدرسي وإهمال الواجبات".





وقدم استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بعض النصائح للأمهات لحماية أطفالهن من مخاطر الألعاب الإلكترونية:

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- عدم إعطاء الهواتف النقالة للأطفال أقل من عُمر 3 سنوات.

- التركيز على الأنشطة المفيدة، مثل التلوين والقصص والمكعبات والألعاب التقليدية.





- مراقبة المواقع التي يزورها الطفل على شبكة الإنترنت والألعاب التي يمارسها.

- الحرص على قضاء أطول وقت ممكن مع الأطفال، والحديث معهم والاستماع إليهم.





- تحديد وقت يومي لممارسة الألعاب الإلكترونية والالتزام به.

- تحفيز الطفل على ممارسة الرياضة والأنشطة الترفيهية الأخرى.



