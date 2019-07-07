وصفات مجربة لحرق دهون البطن وتخسيس الجسم

دهون البطن تعاني منها أغلب السيدات ولأن كل امرأة تتمنى أن تظهر بجسم مثالي ورشيق، حرصنا على أن نمدك بأفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي تساعد على التخلص من الدهون العنيدة المتراكمة في منطقة البطن وطرق إعدادها وتطبيقها في المنزل.

أولاً: وصفات تساعدك على التخلص من دهون البطن

الوصفة الأولى

وصفة البابونج والقرفة

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من المرمية

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

ملعقة كبيرة من زيت البابونج

اقرئي أيضاً: رجيم الكيتو.. ما هو الممنوع والمسموح؟

تفاصيل إعداد وتطبيق الوصفة

أحضري وعاء مناسباً ثم ضعي بداخله مسحوق القرفة وملعقة المرمية وزيت البابونج، ثم ضعيها على النار مع ترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يغلي جيداً

ارفعي الخليط السابق من على النار وتركه حتى يبرد قليلاً

احرصي على تناول الخليط مرتين يومياً صباحاً ومساء

يمكنك تحلية الخليط بملعقة صغيرة من العسل قبل تناوله

احرصي على تناول هذه الوصفة يومياً لمدة شهر كامل وستلاحظين الفرق.

الوصفة الثانية

وصفة زيت الشاي الأخضر وزيت الحلبة

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من زيت الشاي الأخضر

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة

ملعقة كبيرة من زيت الزعتر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من زيت إكليل الجبل

ملعقة كبيرة من زيت البابونج

تفاصيل إعداد وتطبيق الوصفة

Advertisements

امزجي كافة المكونات السابقة مع بعضها جيداً ثم ضعيها بداخل زجاجة من الزجاج تكون محكمة الغلق

احصلي على كمية مناسبة من الخليط ثم طبقيه على منطقة البطن وتدليكها جيداً

اتركي الخليط على البطن لمدة ربع ساعة

احرصي على تطبيق الوصفة مرة واحدة يومياً

الوصفة الثالثة

وصفة الليمون والكمون

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون

ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة

ملعقة من الزنجبيل المطحون

عصير ليمون حامض.



اقرئي أيضاً: رجيم سهل للتخلص من الكرش في أيام

تفاصيل إعداد وتطبيق الوصفة

احضري وعاء مناسب، ثم اضيفي له المكونات الجافة وكوباً من الماء

ضعي الخليط على النار وتركه حتى يغلي لمدة 10 دقائق

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد قليلاً

اضيفي عصير الليمون للخليط السابق

يمكنك إضافة ملعقة من العسل قبل تناول هذه الوصفة

احرصي على تناول هذه الوصفة مقدار كوب قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة



الوصفة الرابعة

وصفة الليمون والماء

المكونات:

لتر من الماء

عصير الليمون

تفاصيل إعداد وتطبيق الوصفة

ضعي الماء في كوب مناسب ثم أضيفي إليه الليمون مع التقليب الجيد

تناولي كوباً من الخليط بشكل يومي بعد الاستيقاظ من النوم على معدة فارغة

استمري في تناول مزيج الليمون بالماء حتى تحصلي على نتيجة مرضية.

اقرئي أيضاً: رجيم الزبادي للتخلص من الوزن الزائد