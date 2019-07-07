6 نصائح لرشاقة دائمة.. أكثروا من الماء

يرجع تراكم الدهون في الجسم بشكل عام إلى نمط الغذاء غير الصحي وقلة الحركة والعوامل الوراثية، ومن أكثر المناطق التي تتراكم فيها الدهون هي منطقة البطن والأرداف، والتي يصعب التخلص منها بسهولة.

وحذرت الدكتورة هبه الخضرجي، إخصائية الجلدية والتجميل بالليزر في مصر، من العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى تراكم الدهون في بعض مناطق الجسم، ما يسبب العديد من المشكلات من بينها السمنة وترهل الجلد.

وتنصح "الخضرجي" بأجهزة تنسيق القوام التي يتم استخدامها للتخسيس الموضعي لسهولتها وقدرتها على تفتيت وإذابة دهون الجسم وتحديدا البطن، قائلة: "إنها تساعد على نحت الجسم وإعطائه الشكل المثالي".

وأكدت إخصائية الجلدية والتجميل بالليزر، أن هناك بعض العادات التي يجب مراعاتها بعد جلسات تنسيق القوام للحفاظ على جسم مثالي وتجنب تراكم الدهون مرة أخرى، والتي نستعرضها فيما يلي..

1- اتباع نظام غذائي صحي والامتناع عن تناول السكريات، والكربوهيدات، والزيوت، والأكلات الدسمة تماما لحين الانتهاء من عدد الجلسات المطلوبة.

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2- ممارسة رياضة المشي بعد الانتهاء من الجلسة، لتحفيز عملية الحرق في الجسم والتخلص من الخلايا المفتتة.

3- استخدام الكريمات الغنية بفيتامين (أ) حيث تعمل على تحسين الجلد.

4- شرب الكثير من الماء خلال اليوم، لأنه يساعد الجسم ويحفزه على التخلص من الدهون.







5- ارتداء الكورسيه أو مشد الجسم بعد شد الجسم ونحته.

6- الحصول على فترة نقاهة كافية بعيدا عن العمل.