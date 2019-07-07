شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يحدث طول النظر مع تقدمك في العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع التقدم فى العمر تصاب العين بالعديد من الأمراض ومنها طول النظر الشيخوخى، حيث تفقد عينيك القدرة على رؤية الأشياء عن قرب، فى هذا التقرير نتعرف على طول النظر الشيخوخى وأسبابه، وفقا لموقع الأكاديمية الأمريكية البصريات AAO.

وطول النظر الشيخوخي يحدث عندما تفقد عينيك تدريجيا القدرة على رؤية الأشياء عن قرب، وهو جزء طبيعي من الشيخوخة.



طول النظر قد تبدأ في ملاحظة طول النظر بعد فترة قصيرة من وصولك لسن الأربعين40، حيث أنك ستحمل الكتاب أو الجريدة التى تقرأها بعيدا عن عينيك حتى ترى الصورة بوضوح أكبر. أسباب طول النظر الشيخوخي

تقع عدسات العين خلف القزحية الملونة ويتغير الشكل لتركيز الضوء على شبكية العين حتى تتمكن من الرؤية.

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عندما تكون صغيراً، تكون العدسة ناعمة ومرنة، ويتغير شكلها بسهولة، يتيح لك هذا التركيزعلى الأشياء القريبة والبعيدة.

بعد سن الأربعين ، تصبح العدسة أكثر صلابة ولا يمكن تغيير الشكل بسهولة، هذا يجعل من الصعب القراءة أو القيام بمهام عن قرب.

لا توجد وسيلة لوقف طول النظر الشيخوخى فهو جزء من عملية الشيخوخة الطبيعية ومع ذلك، يمكن تصحيح طول النظر الشيخوخي بواسطة النظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة.

إذا لم تصحح طول النظر الشيخوخي ، فقد تتضايق من الصداع وإجهاد العين.