شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف تأثير الأحجار الكريمة على جسم الإنسان .. من استشاري الطاقة الحيوية لبنى أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل حجر كريم تأثير نفسي وصحي على جسم الإنسان، فالأحجار الكريمة لا يمكن ارتداؤها للتزين بها فقط، ولكن لابد لمن يرتديها ن يعلم تأثيرها عليه، لاسيما إن لتلك الأحجار تأثير قوي في علاج العديد من الأمراض .

جراند ماستر" لبنى أحمد"، استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والأحجار الكريمة، توضح في التقرير التالي تأثير الأحجار الكريمة على جسم الإنسان.

وأوضحت جراند ماستر "لبنى أحمد " إن دخول الأحجار الكريمة في هالة الإنسان يؤثر عليها كثيرا ويقويها، وثبت علمياً ذلك بالأبحاث والدراسات على الأحجار الكريمة بمختلف أنواعها.



3 تأثيرات إيجابية للأحجار الكريمة

* تأثير الأحجار الكريمة على الإنسان:

وأكدت إن هناك أنواع من الأحجار الكريمة لها تأثير على تقوية الناحية البدنية والفكرية ولتنظيف الجسم بشكل عام، فلم تخلق تلك الأحجار بلا وظيفة، فهي مثل تلك المشروبات التي لها تأثيرعلاجي مثل الينسون والنعناع والكراوية.



4 شروط لإرتداء الأحجار الكريمة

* نصائح عند ارتداء الأحجار الكريمة:

وأشارت جراند ماستر لبنى أحمد أنه من الضروري ارتداء الاحجار الكريمة المناسبة لكل شخص، لأن هناك ناس كثيرة ترتدي أحجار كريمة معاكسة للهالة فتسبب ضرر لها.

وفي السياق نفسه قالت إن الأحجار الكريمة تأخذ من الحالة النفسية والعضوية لمن يرتديها لذا يجب الحرص على وضعها في الماء والملح قبل أن نرتديها، لأن هذا خطأ يقع به كثيرون، ومن الأفضل أن تكون الأحجار الكريمة مبرمجة بواسطة معالج متخصص في الأحجار الكريمة.

وحذرت ماستر لبنى أحمد من ارتداء الأحجار الكريمة دون استشارة احد المتخصصين في العلاج بالطاقة الحيوية حتى نستطيع الاستفادة من هذا الحجر.

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