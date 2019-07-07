كيف أحمي بشرة طفلي من حرارة الصيف؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 01:37 مساءً - تتعرض بشرة أطفالنا الرقيقة والناعمة خلال الموسم الحار للكثير من الأتربة والفيروسات والحرارة، ما يجعلها تتعرض للجفاف والتشققات إن لم تتدارك الأم الأمر وتصنع تدابير وقائية من البداية لحماية بشرة الطفل من الحرارة. فما هي الطريقة المثلى لذلك؟«الخليج 365 وطفلك» تستضيف خبيرة التغذية الدكتورة «رويدة ادريس» لتطلعنا على التدابير الوقائية التي يجب على كل أم اتباعها مع طفلها لحماية بشرته من عوامل الجفاف، حيث تنقسم إلى عوامل خارجية وعوامل داخلية.

أساليب حماية بشرة طفلك

العوامل الخارجية

نوعية الملابس التي تُلبسها الأم لطفلها، فهناك أنواع أقمشة تهيّج البشرة وتساعد على احتباس الحرارة، كالبولستر والنايلون، ينصح بالابتعاد عن هذه الخامات والاتّجاه بالمقابل إلى الأقمشة القطنية الباردة التي تساعد على المحافظة على تهوية الجلد وعدم شعور الطفل بالاختناق منها.

تهوية غرفة الطفل بشكل جيد، فمن المهم جداً ألا تغفل الأم عن تهوية غرفة طفلها بأن تكون درجة حرارة الغرفة متوسطة لا باردة جداً ولا ساخنة جداً، لأن الاختلاف الشاسع بين حرارة الغرفة والخارج يعرض البشرة للجفاف، ولا تنسى الأم أيضاً أن تفتح النوافذ لتجديد الهواء في الغرفة مرة في الصباح ومرة في المساء.

ترطيب بشرة طفلك، وذلك باستخدام الزيوت الطبيعية المناسبة لبشرة طفلك كزيت جوز الهند أو زيت الزيتون والابتعاد تماماً عن الكريمات المرطبة ذات الروائح العطرية القوية، لأنها تعرض البشرة للجفاف.

Advertisements

الاستحمام اليومي، على الأم أن تحرص على تحميم طفلها يومياً أثناء فصل الصيف بماء فاتر، لأن الطفل يتعرض للتعرق بواقع خمس مرات أكثر من الشخص البالغ، وذلك يزيد نسبة الأملاح المتكونة على الجلد، مما يسبب الطفح الجلدي.

العوامل الداخلية

الغذاء الذي تعطيه الأم لطفلها، فكما هو معروف هناك أطعمة تزيد السعرات الحرارية مما يزيد ارتفاع درجة حرارة الجسم، وهناك أطعمة تساعد على المحافظة على درجة حرارة طفلك معتدلة، لذلك يجب الانتباه إلى:

شرب السوائل والعصائر الطازجة بكثرة، لأن لعب الطفل يكثر في فصل الصيف، ومع الحرارة يزداد التعرق، مما يجعله يخسر الكثير من السوائل. هذا الأمر إن لم تتفاداه الأم، يعرض الطفل لجفاف بشرته. لذلك يجب التركيز على شرب الماء وأخذ حصص من الفواكه و الخضراوات الغنية بنسب الماء.

من المهم الابتعاد عن الإضافات الغذائية التي تساعد على احتباس الماء في الجسم وتسبب جفاف البشرة، كالسكر والملح، فمن الضروري عدم الإسراف في استخدامهما.