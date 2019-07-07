تعرفي على أضرار حبوب منع الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 01:37 مساءً - تستخدم الكثير من السيدات حبوب منع الحمل من دون استشارة الطبيب المباشر لهن، كما تقع العديد من الفتيات في فخ الأضرار الجسيمة نتيجة لتناول حبوب منع الحمل قبل الزواج، الدكتور عمر حسن "استشاري أمراض النساء والتوليد، يوضح أضرار حبوب منع الحمل على السيدات والفتيات.

أضرار حبوب منع الحمل للفتيات:

تقع العديد من الفتيات في مشكلة تناول حبوب منع الحمل قبل الزواج بعدة أشهر؛ ظناً منهن أنهن بهذه الوسيلة يمكنهن تأخر الإنجاب لعدد من الأشهر.

وهو ما نفاه "استشاري النساء" بأن بعض النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 30 عاماً يتمتعن بخصوبة عالية لا تصدق، فقدرتهن على الحمل في ذروتها، ولم يثبت أنه بتناول حبوب منع الحمل يجعل فرصهن تقل في الإنجاب، ربما يؤدي ذلك لتأخر الإنجاب.

أضرار حبوب منع الحمل للبكر:

أثبتت دراسة أجريت على أكثر من 2000 امرأة تركت حبوب منع الحمل بعد استخدامها لمدة سبع سنوات "في المتوسط" وجد بأن 21% من النساء حملن خلال شهر واحد، والأغلبية 79% حملن خلال سنة.

أضرار حبوب منع الحمل للسيدات:

- الغثيان من أضرار حبوب منع الحمل

تناول حبوب منع الحمل لمدة 3 أشهر على معدة فارغة يزيد من الشعور بالغثيان، يمكنك أخذها بعد الطعام.

- الشعور بالاكتئاب والعصبية من أضرار حبوب منع الحمل

يلاحظ على العديد من النساء زيادة في الشعور بالعصبية والاكتئاب بدون أسباب مباشرة، فمع استخدام حبوب منع الحمل، تزيد من مستوى هرمون الأستروجين الذي يساعد في نمو الخلايا وكذلك هذا الهرمون يكثف جزءاً من الدماغ المسئول عن توقع المكافآت، لذا أي إزعاج لهذا الجزء من الدماغ يؤثر على المزاج ويؤدي إلى الاكتئاب.

Advertisements

- ألم الثديين وانتفاخهما من أضرار حبوب منع الحمل

تسبب حبوب منع الحمل انتفاخاً وألماً في الثدي، وهذا من بين الآثار الجانبية لها.

- اضطراب فترات الحيض من أضرار حبوب منع الحمل

نصف من يتناولن حبوب منع الحمل يصبن في اضطراب الدورة الشهرية إما بالنزيف أو بعدم نزولها بشكل صحيح أو منتظم.

- اضطرابات في الإفرازات المهبلية من أضرار حبوب منع الحمل

تسبب حبوب منع الحمل اضطرابات في الإفرازات المهبلية لبعض النساء ما بين زيادة هذه الإفرازات أو جفاف المهبل، وصدور رائحة كريهة للمهبل.

- زيادة الوزن من أضرار حبوب منع الحمل

تساعد حبوب منع الحمل في ارتفاع هرمون الأستروجين الذى يؤدي إلى تغيير توزيع وحجم الخلايا الدهنية، والتحكم في زيادة الوزن بسبب احتباس السوائل في الجسم.

-انخفاض الرغبة الجنسية من أضرار حبوب منع الحمل

نتيجة طبيعية تحدث لدى قلة من النساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل وذلك نتيجة لانتفاخ الجسم واضطرابات المهبلية، وتورم الثديين.