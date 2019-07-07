كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 01:37 مساءً - في كثير من الأحيان، قد ينجرف الآباء والأمهات بانفعالاتهم ويقولون لأطفالهم بعض الكلمات الخاطئة غير المتعمدة والتي يمكنها إلحاق أضرار رهيبة في بعض الأحيان في شخصياتهم وطباعهم. المستشارة الأسرية «نجلاء ساعاتي» تخبركِ من خلال الموضوع التالي عن أهم العبارات التي يجب عليكِ ألا تقوليها لأبنائك وإلغاؤها تماما من قاموسك.



بيّنت «ساعاتي» بأن أطفالنا يولدون على الفطرة السليمة كصفحة بيضاء، ثمّ يقوم الأهل أو المربون بصقل شخصياتهم أو إيذائها.

وقالت: «أحد أهم المصادر التي يكون بها الطفل شخصيته، هي المفردات والعبارات التي يسمعها ممن يحطون به، فيقوم بتخزينها في ملف خاص في دماغه، على ألّا تُفتح هذه الملفات إلّا بعد بلوغ الطفل سن العاشرة واكتمال التمييز عنده، ومن ثمّ يسير على خطى هذه العبارات التي تعتبر بمثابة كلمات مفتاحية لبداية طريقه، لذلك ينبغي الحرص وتبصير الأسر بمدى خطورة بعض تلك العبارات».



عبارات لا تقوليها لأبنائك