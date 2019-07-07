كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 7 يوليو 2019 01:37 مساءً - يحتوي ثمر الموز علي قيمة غذائية كبيرة تساعد الحامل وجنينها علي النمو بطريقة صحية لذا توضح الدكتورة هند مأمون استشارى الطب البديل أبرز فوائد تناول الموز للحامل .

فوائد الموز للحامل :

1 . الموز يمنع تلف الخلايا ويقى من الأمراض للحامل :

يساعد تناول الموز في تأخير تلف الخلايا التي تسببها الأضرار الداخلية والخلايا الجذرية. هذا يساعد في تقليل مخاطر الأمراض .

2 . الموز يخفض ضغط الدم للحامل :

يحتوي الموز المفرط على نسبة عالية من البوتاسيوم وانخفاض في الصوديوم. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم في تنظيم التدفق الصحيح للدم وفي إزالة أي انسداد في الشرايين. هذا يساعد على منع السكتات الدماغية والأزمات القلبية ، كما انه يساعد على عمل نظام الدورة الدموية بكفاءة .

3 . الموز يخفف من حرقة المعدة والحموضة للحامل :

الموز يعتبر بمثابة مضادات الحموضة ،الفاكهة المغطاة بالبقع البنية على تهدئة وتهيج الجلد .

4 . الموز يمنع فقر الدم للحامل :

الموز غني بالحديد ، و يساعد بشكل طبيعي على زيادة مستويات الدم. إنه واحد من أفضل العلاجات لعلاج فقر الدم .

5 . الموز يعزز الطاقة المحتوى للحامل :

الكربوهيدرات والسكر في الموز بمثابة معزز للطاقة الطبيعية .

6 . الموز يمنع السرطان للحامل :

واحدة من أكثر المزايا المفيدة التي يقدمها الموز هي قدرته على مكافحة السرطان. تخلق البقع الداكنة التي تظهر على جلد الموز عندما يصبح منتشرًا للغاية عامل نخر الورم (TNF) ، وهي مادة يمكنها قتل الخلايا السرطانية وغير الطبيعية .

7 . الموز يحسن صحة القلب والأوعية الدموية للحامل :

الموز غني بالبوتاسيوم وقليل من الصوديوم ، مفيدًا لإدارة مستويات الكوليسترول في الدم ،يساعد في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب،كما أنه يحتوى على الحديد ويساعد فى الحفاظ على مستوى الهيميجلوبين فى الدم .

8 . الموز يعالج الاكتئاب للحامل :

يتم تحويل المستويات العالية من التربتوفان في الموز إلى السيروتونين عند الاستهلاك. يساعدك السيروتونين ، بدوره ، على الشعور بالراحة ويسكن الجهاز العصبي ، وبالتالي يرفع المزاج ويساعد فى الحفاظ على توازن مزاجي صحي .

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وصفات صحية من الموز للحامل :

1. عصير فواكه الشوفان

المكونات لوصفات صحية من الموز للحامل :

¼ كوب شوفان

milk كوب حليب

1 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني قليلة الدسم

1 حبة موز مفرومة ، مقطعة إلى قطع صغيرة

4-5 مكعبات ثلج

طريقة عمل وصفة من الموز للحامل :

يُضاف دقيق الشوفان والحليب وزبدة الفول السوداني والموز المفرط ومكعبات الثلج إلى الخلاط.

امزج لمدة دقيقة واحدة حتى يصبح ناعمًا