سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 7 يوليو 2019

استقر سعر الدولار في مصر، اليوم الأحد، أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة، وبلغ متوسط سعر الدولار 16.57 جنيه للشراء مقابل 16.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وبقي سعر الدولار في البنك الأهلي، أكبر بنك حكومي عند 16.58 جنيه للشراء و16.68 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، وبنكي عودة والبركة.

سعر الدولار في أكبر بنك خاص

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، سجل سعر الدولار مستوى أقل عند 16.55 للشراء و16.65 للبيع، وهو السعر ذاته في بنك "المصرف المتحد".

أعلى سعر للدولار في مصر

ويعرض الدولار بأعلى سعر للبيع لدى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" مقابل 16.65 جنيه للشراء و16.75 جنيه للبيع.

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أقل سعر للدولار في مصر

أما أقل سعر الدولار فيعرضه بنك الإسكندرية مقابل 16.54 جنيه للشراء و16.64 جنيه للبيع.

يذكر أن البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر إلى 44.351 مليار دولار، في نهاية يونيو/حزيران الماضي من 44.275 مليار دولار، نهاية مايو/أيار.

وأظهرت بيانات البنك ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018.

أسعار العملات الأجنبية.. اليورو ينخفض

أما سعر اليورو فقد سجل تراجعا مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وانخفض في البنك الأهلي إلى 18.58 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع، واستقر الجنيه الإسترليني في البنك ذاته عند 21.02 جنيه للشراء و21.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية

كما استقر متوسط سعر صرف العملات العربية، حيث سجل سعر الريال السعودي 4.41 جنيه للشراء مقابل 4.45 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي للشراء 4.51 جنيه مقابل 4.54 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدينار الكويتي 54.51 جنيه للشراء مقابل 54.51 جنيه للبيع.