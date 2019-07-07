د. علي الدعمي يُقدّم نصيحة مهمة لمنع إصابتكِ بمرض السرطان.. احرصي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُصنَّف مرض السرطان على أنه من أكثر الأمراض خطرًا على صحة الإنسان نظرًا لصعوبة الشفاء منه خاصةً في المراحل المتقدّمة من المرض، في حين يصبح الشفاء ممكنًا في المراحل الأولى منه.

أسباب كثيرة تؤدي للإصابة بمرض السرطان منها التدخين ونوع الغذاء، إضافةً إلى الضغوط النفسية، والقلق الذي لا يوليه الكثيرون أهمية، خاصةً في ظل الظروف النفسية والاجتماعية غير المستقرّة لدى غالبية الناس.

للوقوف أكثر على الأسباب وطرق الوقاية من المرض؛ كاميرا "فوشيا" التقت الدكتور علي الدعمي، استشاري جراحة المناظير والصدر والأورام والسمنة في المستشفى الأمريكي في دبي، للحديث أكثر عن هذا الموضوع.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: