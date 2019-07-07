شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتمكنون من تطوير ليزر جديد يتعرف على الأشخاص عن بعد من دقات القلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعكف فريق من العلماء في وزارة الدفاع الأمريكية على تطوير جهاز يتعرف على «بصمة القلب» باستخدام شعاع الليزر والأشعة تحت الحمراء عن بعد.

ويصل مدى مشروع البنتاجون الخاص المسمى ب «جيتسون» إلى 200 متر.. وقد يساعد إصدار تحديثات أخرى في إطالة المدى، ووفقا لستيوارد ريمالى، عضو مكتب الدعم الفني المعني بتطوير الأبحاث، تصل دقة الجهاز إلى 95% في معظم الأوقات تحت الظروف الملائمة.

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وأشار ريمالي إلى أن الأشعة تحت الحمراء الشبيهة بحساسات نبض القلب في ساعات (آبل) الذكية لالتقاط التغيرات الناجمة عن انعكاس الضوء في مجرى الدم لتحديد نبض الشخص.. لكن الجهاز الجديد يعمل على تحليل الاهتزازات الدقيقة على سطح الجلد لتحديد نبضات القلب في حال ارتداء الشخص ملابسه .

وتكمن أهمية الجهاز في الحصول على صورة أفضل لوجه الشخص المطلوب، حينما يفشل نظام التعرف على الوجه في تحديد القياسات الحيوية. وقال «ريمالى»- في حديث لمجلة «آ .تى تيكنولوجى ريفيو) -»القياسات الحيوية القلبية أكثر ثباتا بالمقارنة مع القياسات الحيوية للوجه تصل دقتها إلى 98%«.

وعلى الرغم من تقدم التقنية إلا أن الجهاز بحاجة إلى 30 ثانية لقراءة بصمة الشخص، هو مايعنى أن الشخص ينبغى أن يكون جالسا أو واقفا دون حركة.. وقد تحتاج القوات الأمريكية إلى إنشاء قاعدة بيانات لبصمات القلب من الصفر كى يعمل الجهاز على الوجه الأكمل.